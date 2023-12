Govern i Consell General impulsen el pla d’actuació per a l’habitatge amb els agents implicats

Els presidents dels grups parlamentaris per a crear el grup de treball per a establir el pla d’actuació per a l’habitatge (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha convocat aquest migdia de dilluns una reunió amb els presidents dels grups parlamentaris per a la creació del grup de treball per a l’establiment del pla d’actuació per a l’habitatge. Es tracta d’un dels acords sorgits del debat monogràfic celebrat el 16 de novembre passat. Aquest grup de treball està composat per un representant de cada grup parlamentari i per la ministra d’Habitatge, i en les sessions que es celebrin hi seran convidats els diversos actors de la societat civil implicats, en funció de la matèria concreta que es tracti.

Les reunions del grup de treball per a impulsar el dret a un habitatge digne i a preu assequible s’iniciaran el proper dilluns 18 de desembre. D’altra banda, en la reunió d’aquest dilluns, també s’han analitzat la resta de propostes d’acord sorgides del debat que va tenir lloc al Consell General, sobre les quals la ministra ha proposat una calendarització d’accions i una proposta d’execució de les mateixes.

Tot plegat, amb la finalitat de programar i executar les línies d’actuació a curt, mitjà i llarg termini per tal de fer front a l’actual situació que representa la problemàtica de l’accés a un habitatge.