Govern i comuns signen un conveni per a impulsar i implementar mesures d’estalvi energètic

El cap de Govern, Xavier Espot, ha signat amb els set cònsols comunals el conveni de col·laboració que estableix mesures d’obligat compliment per a assolir un estalvi energètic durant els mesos vinents i posar la base sòlida necessària per a una gestió racional i sostenible de l’energia i l’impuls d’un model energètic sobri. L’entrada en vigor d’aquest conveni ve a sumar-se a les mesures ja implementades des de setembre d’obligat compliment per a l’Administració general i també a l’acord d’intensions signat amb el sector empresarial del país.

Tal com ha destacat el cap de Govern durant la signatura, l’objectiu global de les mesures és assolir una reducció mínima del 15% del consum energètic per a les administracions comunals, així com també de tots aquells òrgans i institucions que en depenen. El cap de Govern ha lloat l’acte de “coresponsabilitat” per part dels comuns que permet avançar en l’objectiu d’un major estalvi i eficiència energètica perquè, ha recordat, “la solució només depèn del comportament i la renúncia d’allò superflu”.

Per la seva part, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha ressaltat el rol exemplar del Govern i els comuns perquè “si demanem esforços als ciutadans i a les empreses l’Administració se les ha d’aplicar encara amb més força”.

Entrant al detall del conveni, aquest es divideix en mesures d’implantació immediata i en mesures per a consolidar un model energètic sobri. De les de més ràpida implementació, en destaquen les mesures relacionades amb la temperatura i l’enllumenat. Així, com a norma general, en els espais on es disposi de climatització, la temperatura de consigna a les dependències previstes no pot ser inferior a 26 °C durant els mesos d’estiu, ni superior a 20 °C durant els mesos d’hivern. Es prohibeixen les estufes, els ventiladors o els aires condicionats d’ús individual, si hi ha sistemes col·lectius que assegurin les temperatures de referència establertes a l’apartat 1 d’aquest pacte.

En el cas de l’enllumenat, el conveni estableix que durant l’horari laborable, tant en els llocs de treball com en les zones comunes, no es fa servir la il·luminació artificial en els moments en què sigui suficient la il·luminació natural. En acabar la jornada laboral, s’apaguen els llums del lloc de treball i de les zones comunes i en horari no laborable, els llums han d’estar apagats.

Així mateix, l’enllumenat exterior dels edificis, sigui informatiu, ornamental, monumental o simbòlic, s’encén no més aviat del vespre, amb la posta del sol, i s’apaga no més tard de les 20.00 h, en el cas de l’enllumenat dels monuments, les estàtues i les fonts s’encén l’horari de tancament seran les 22.00 h.

En el cas concret de l’enllumenat de Nadal funciona com a molt durant un total de 6,5 setmanes consecutives des que es comença a fer fosc fins a les 0.00 h i han de consumir un 30% menys en relació amb l’exercici anterior. Com a excepció es podrà mantenir l’enllumenat de Nadal encès els dies 25 de desembre, 1 i 6 de gener fins a les 2.00 h de la matinada.

Primera taula de coordinació amb el sector empresarial

De forma paral·lela a la signatura del conveni amb els comuns, aquest divendres al matí la ministra Calvó ha presidit la primera taula de coordinació i seguiment de les mesures implementades al sector empresarial. Tal com va anunciar la ministra durant la signatura de l’entesa, s’ha impulsat una taula amb la participació de tots els actors empresarials per a fer un seguiment i actualització de les mesures d’estalvi energètic.

En la primera reunió, la titular de Medi Ambient ha explicat que ja hi ha prop de 50 empreses adherides al pacte per a implementar mesures d’estalvi energètic. Així mateix, també ha informat que els equips tècnics del ministeri ja s’estan desplaçant sobre el terreny per a poder acostar en primera persona les mesures d’estalvi a totes les empreses i sumar-les al pacte d’estalvi.