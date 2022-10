Govern finançarà amb 7.500 euros un projecte de Cooperand d’Integració Social de la Dona a Llatinoamèrica

L’executiu andorrà ha donat llum verda a una subvenció per un import de 7.500 euros per a un projecte d’Integració Social de la Dona a Llatinoamèrica, que du a terme l’entitat Cooperand a Bolívia, a través del programa PRINSOMULA “Proyecto de Integración Social de la Mujer en Latinoamérica”.

L’objectiu del projecte és crear una plataforma digital on s’oferiran xerrades, activitats i materials diversos per a l’empoderament de la dona, la prevenció de les violències de gènere i domèstiques i sobretot per a l’educació de la societat per a prevenir les violències envers les dones i també els menors.

L’objectiu del projecte és oferir eines educatives i de formació mitjançant una plataforma digital a la població dels 133 barris de Plan 3000, a Santa Cruz. Està dirigit principalment a les dones i els menors dels barris. La iniciativa neix de les conseqüències que va tenir la pandèmia a la zona Plan 3000. Els informes internacionals confirmen que des de l’inici de la crisi sanitària les violències de gènere i contra els infants han augmentat de manera dramàtica.

En efecte, fonts oficials calculen que durant l’any 2021 hi van haver 57 infanticidis i 117 feminicides a Bolívia. Aquesta situació social sense precedents ha multiplicat els suïcidis, els embarassos no desitjats tant en dones adultes com en menors, i la multiplicació de nens i nenes que viuen als carrers desprès de fugir de les violències domestiques.

Durant la pandèmia, Cooperand amb Llatinoamèrica va poder seguir oferint les xerrades educatives que anteriorment es feien de manera presencial relacionades amb la prevenció de les violències de gènere per a dones, menors i homes de dos barris de Plan 3000 que el Govern havia finançat l’any 2020 en el marc del projecte PROCONCA. Aquesta situació va esser possible gràcies a la virtualització de les xerrades.

Si bé l’objectiu primer de la virtualització de les xerrades era poder arribar a les famílies amb qui treballaven habitualment, després dels primers mesos de la pandèmia, els membres de Cooperand amb Llatinoamèrica i de la seva contrapart local es van adonar que gràcies al format digital, les activitats eren seguides per moltes persones de fora dels dos barris inicials. Persones dels altres barris de Santa Cruz, habitants de tot Bolívia o, fins i tot, de països veïns com Paraguai, Perú, Argentina i altres van accedir a les xerrades.