Govern es mostra tranquil pel retorn dels crèdits tous de la Covid

El ministre portaveu, Guillem Casal (SFGA)

Segons informa el Govern, l’import global de crèdits tous atorgats a empreses en concepte d’ajuts arran de la crisi econòmica de la pandèmia ascendeix a 152 milions, dels quals 3,2 milions han estat executats. Fa un any es va fer una primera publicació al BOPA de la relació d’empreses i l’import global de crèdits executat que, llavors, va ser de 0,9 milions, mentre que aquest dimecres s’ha fet una segona publicació, l’import global de la qual és de prop de 2,3 milions.

Per tant, segons l’Executiu, cal sumar els dos imports per a saber quina és la xifra total de crèdits tous executats. Govern ha facilitat un quadre en el qual es concreta el detall de les causes d’execució dels avals, amb el tant per cent que representa cada una d’elles respecte del total.

Al respecte, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha manifestat que l’índex de morositat és més aviat satisfactori, millor del que s’havia previst, perquè és “molt inferior” del que tenen entitats financeres amb productes semblants. Són, doncs, 69 empreses que, per motius diferents, no han fet els pagaments que correspondrien, set d’elles, per fallida. El Govern emprendrà accions judicials per a recuperar l’import.