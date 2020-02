La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la Síndica General, Roser Suñé, i la cònsol de la Massana, Olga Molné, han presentat el programa d’actes que configura el ‘Mes Morell’. Les diverses propostes presentades pretenen retre un homenatge conjunt, sincer i a la vegada institucional a l’escriptor andorrà Antoni Morell, que va morir el passat dia 5 de gener.

Amb l’entesa, el cicle aglutina les diverses institucions públiques amb les quals Morell va tenir relació i pretén mostrar i donar valor a les diferents vessants pel qual se’l recorda: l’escriptor, el polític, l’advocat i l’humanista. Riva ha volgut destacar el treball conjunt de les administracions per tirar endavant un cicle d’homenatge “transversal i que ha de fer d’efecte crida per a aquells que vulguin impulsar més actes de record per la figura de Morell”.

D’aquesta manera, les sis activitats programades es desenvoluparan durant tot el mes de març i començaran aquest proper dia 3 al vestíbul del Consell General amb la presentació del llibre ‘De la governança d’un país’. Aquesta obra, publicada per Anem Editors, és una carta oberta a Antoni Fiter. Suñé ha destacat la vàlua literària de l’artista catalogant ‘Set lletanies de mort’ com “el millor llibre que hi ha a Andorra a nivell novel·lesc”.

Precisament, el comú de la Massana ha organitzat una sessió especial del club de lectura el proper 18 de març a la Biblioteca Comunal per aquesta novel·la. “Era molt necessari posar en relleu la figura de l’escriptor i també de la persona”, ha destacat durant la presentació Molné. A més, el comú massanenc també ha previst un concert a càrrec de Jonaina Salvador i Jordi Barceló per al 12 de març a les Fontetes i una lectura de ‘Passaport sense nom’ al bar Cal Sinquede de la capital el proper 26 de març, ubicació que l’artista solia transitar.

Finalment, el Ministeri de Cultura ha organitzat dos actes més per homenatjar la figura de l’artista. El primer se celebrarà el dia 20 de març al Rosaleda amb una lectura dramatitzada a càrrec de l’ENA de l’obra ‘Borís I, rei d’Andorra’. La cloenda del ‘Mes Morell’ es farà amb un acte institucional on es combinaran les intervencions de personalitat properes a l’artista i que en mostraran la seva vessant més internacional. També comptarà amb la participació de l’ONCA.