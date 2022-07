S’aprova la signatura i posterior ratificació del CDI entre el Principat i els Països Baixos

Llum verda a la signatura i posterior ratificació del conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne dels Països Baixos per a eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el capital i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal (CDI). Un cop signat el Conveni per ambdues parts es trametrà al Consell General per a l’aprovació parlamentària i als coprínceps per a informació.

Les negociacions d’aquest conveni tenen origen el 2009, amb la signatura d’una declaració política de compromís d’estudiar i avaluar l’oportunitat del CDI entre els dos països. La darrera ronda de negociacions amb les propostes dels dos països té lloc per via telemàtica l’octubre del 2021. El text s’acaba tancant entre novembre i desembre del 2021 i es rubrica de manera virtual el passat 2 de juny.

Actualment, són 13 els convenis negociats per a evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal amb països com els Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca i els Països Baixos. Resten pendents de tràmits de signatura i ratificació per a estar en vigor els de Països Baixos, República Txeca, Hongria, i Croàcia.