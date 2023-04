Govern aprova la inclusió de la fibromiàlgia en el Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal

Pacient amb fibromiàlgia tractada per una professional de la salut (stefamerpik / freepik)

El Govern ha donat el vist i plau a la modificació del Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la seguretat social per a incloure la malaltia crònica de fibromiàlgia en la relació de diagnòstics previstos en les incapacitats temporals.

D’aquesta manera, i vist l’informe favorable del Consell d’Administració de la CASS, el Govern ha validat aquest dimecres que la malaltia estigui de forma oficial dins del Reglament de prestacions d’incapacitat temporal. Amb la modificació, aquesta patologia passa a considerar-se un diagnòstic mèdic per a poder disposar d’una baixa laboral per una mitjana establerta de 30 dies. Fins l’actualitat, les incapacitats temporals per fibromiàlgia s’han atorgat per assimilació a altres patologies. D’aquesta manera la fibromiàlgia queda reconeguda en totes les seves vessants com a malaltia.

La fibromiàlgia és una malaltia crònica que es caracteritza per generar un dolor musculoesquelètic crònic i difús, fatiga acusada, trastorns del son, intolerància a l’exercici, alteracions cognitives i dèficits d’atenció, i que pot afectar de manera significativa la salut, l’estat d’ànim i la qualitat de vida de la persona que la pateix.