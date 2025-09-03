Govern adjudica quatre obres per a reforçar la seguretat a les carreteres de la Massana i Canillo per més de 540.000 euros

El Govern ha aprovat l’adjudicació de quatre obres per un import superior als 540.000 euros per a millorar la seguretat de vianants, conductors i viatgers de diferents punts de la xarxa viària del Principat. Concretament, els treballs s’ubiquen a les parròquies de la Massana i de Canillo.
Començant per la parròquia de la Massana, s’han adjudicat els treballs de manteniment a la carretera secundària 310 d’Anyós a l’empresa EDICOM per un import de 247.217,58 euros. A més, també s’ha aprovat impulsar els treballs de proteccions a la carretera general 3 a l’altura de l’oratori de Sant Antoni a l’empresa INNACCES per un import de 93.934,88 euros. L’objectiu és reforçar la seguretat enfront de la caiguda de blocs rocosos en aquesta zona on s’instal·larà una barrera dinàmica.
Pel que fa als treballs previstos per la parròquia de Canillo, s’han adjudicat les obres de la construcció de voravia d’uns 30 metres al Tarter. Es tracta d’una actuació per a millorar la seguretat dels vianants que passen pel carril ascendent de la carretera general 2, i que durant la temporada hivernal es registra un alt volum de vianants. El termini d’execució dels treballs és de sis setmanes, i es preveu que estiguin enllestides per la temporada vinent d’hivern. L’empresa adjudicatària és Occitalia, SLU, per un import total de 86.302,15 euros.
Seguint a la parròquia canillenca, s’ha adjudicat la fase 3 de les obres d’arranjaments a la carretera secundària 270 d’Incles. Els treballs consisteixen en la conservació de la barrera de seguretat i dels murs de sosteniment de la calçada, i s’han adjudicat a l’empresa T.P. la Coma, per un import de 117.775,74 euros.