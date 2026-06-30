Goven i comuns elaboraran una llei per a incentivar els propietaris a construir pisos a preu assequible

Reunió de cònsols, aquest dimarts, a la Massana. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol ha presentat davant la Reunió de Cònsols un programa per a ampliar el parc d’habitatges a preu assequible, amb un paquet de mesures per a incentivar la construcció de pisos per part dels propietaris. Segons ha explicat la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, la possibilitat d’elaborar una llei en aquest sentit ha estat molt ben rebuda pels set comuns, “ja que tots som sensibles a la problemàtica de la falta d’habitatge i considerem que hem de treballar colze amb colze”. El cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, ha coincidit amb que “cal remar tot i que s’ha d’estudiar i mirar que no es solapin amb accions que ja fa temps que treballen diferents comuns”. Els comuns estan satisfets de buscar solucions conjuntes pel tema de l’habitatge, un tema amb el qual estan treballant des de fa temps.
Per part del Govern, els incentius consistirien en una subvenció a fons perdut, l’exempció de l’impost de societats i de l’IGI, l’exempció de l’ITP en la compra de terrenys quan la finalitat sigui la construcció de pisos a preu assequible, la prioritat per a entrar al Pla Renova i també es garantirà durant un període determinat el pagament del lloguer.
Aquestes facilitats es completarien amb els incentius dels comuns: l’exempció impost construcció i taxes relacionades amb construcció (com embrancaments d’aigües, a la xarxa de residuals, etc), impost arrendaments i impost de propietat. A més de tot això, els comuns estan disposats a valorar la cessió econòmica al 0% i flexibilitzar els requisits aplicables la construcció, com per exemple permetre edificar una planta més. Aquest programa tindria una vigència de dos anys.
De forma paral·lela, les administracions continuaran treballant per a ampliar el parc públic d’habitatges. En aquest sentit, Sansa ha afirmat que una solució per a tenir més espai públic seria la desafectació dels terrenys demanials que es troben en zones residencials i amb tots els serveis per a poder-los destinar a projectes d’interès general com són els habitatges a preu assequible.
Un altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat la regulació per llei dels mecanismes de concertació i consulta amb els comuns, una qüestió que ja està força avançat i que pròximament es tractarà amb el síndic general. Els cònsols consideren imprescindible entrar aquesta proposició de llei per a regular els temes que tenen un impacte directe als comuns, “ja que actualment ens n’assabentem quan ja estan a tràmit”, afirma Sansa.
D’altra banda, continua avançant l’Ordinació d’accés i activitats pel d’accés al medi natural, un projecte capitanejat pel Comú d’Ordino, i que té l’objectiu de realitzar una cartografia unificada per on han de passar els diferents vehicles motoritzats perquè hi hagi coherència i homogeneïtzació entre parròquies. També s’ha continuat avançant amb el seguiment de les accions a efectuar pels comuns dins el Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència.
Pel que fa ta temes de l’Òrgan Interparroquial de Coordinació dels Serveis de Circulació, s’ha decidit realitzar píndoles informatives per a informar de places vacants d’agents de circulació. També s’ha acordat portar a terme una nova retolació dels vehicles de circulació per a adaptar-la a la normativa i un canvi de logotip.