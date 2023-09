GosSOS celebra l’adjudicació de les obres de reforma de la gossera

El ministre Casal -polo blau cel- visitant la gossera (GosSOS)

Aquest dimarts, 5 de setembre, diversos membres de la junta de l’associació GosSOS han mantingut una trobada amb el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en el marc de la visita que ha fet amb el seu equip a les instal·lacions de la gossera oficial del Principat d’Andorra.

Durant la trobada, s’ha valorat sobre el terreny la necessitat de la reforma i ampliació de l’equipament que el Govern va adjudicar la setmana passada. L’actuació suposarà l’ampliació de l’actual gossera amb una nova nau de 162m2 i 34 nous boxes, fet que permetrà acollir fins a 60 gossos, entre el nous cubicles i els existents.

A més, també es contempla la creació d’un nou espai d’esbarjo per als peluts amb l’enderroc del nucli central de cubicles actuals. Unes instal·lacions modernes i molt més còmodes per als gossos, els treballadors de la gossera i els voluntaris i visitants en general.

Casal ha explicat que les obres han estat adjudicades a l’empresa Construccions Barca per un valor de 511.504 euros. De fet, avui mateix es portaven a terme treballs de desbrossament de les parcel·les contigües a l’actual equipament, per tal de poder-hi ubicar la nova nau. Des de GosSOS, com a entitat gestora de la gossera, estaran “amatents perquè els terminis fixats es compleixin i poder disposar del nou equipament per als gossos com més aviat millor“.

Per part de GosSOS, la presidenta de l’associació, Audrey Montel, ha agraït que el Govern hagi estat sensible a la demanda que es feia des de l’entitat per a una millora integral de l’equipament i també que s’hagi tingut en compte l’opinió de GosSOS i dels seus treballadors en el procés de definició de necessitats i redacció del projecte de millora del refugi. “Creiem que aquest projecte representa una millora important del benestar dels animals que viuen a la gossera i també de les condicions de les persones que hi treballen tenint cura dels peluts”, ha afirmat Montel. Des de GosSOS s’ha recordat que el compromís parteix de la visita del cap de Govern i la Ministra Calvó van fer a l’equipament l’octubre del 2021.

Durant la visita de l’equip ministerial també s’ha fet referència a diverses qüestions importants com l’augment de cessions de gossos per problemes amb l’habitatge o per l’envelliment dels seus propietaris; la necessitat d’ampliar la consciència ciutadana al voltant de la tinença responsable, l’abandonament i l’adopció, especialment entre els infants i el joves; la promoció del voluntariat com una bona eina de suport a la gossera o bé la millora de les connexions de transport públic amb l’equipament, entre altres qüestions.