Google Street View: una finestra oberta al passat personal

No és un fet per portar-nos les mans al cap com en una agra polèmica, perquè qui de nosaltres no té a casa fotos emmarcades dels seus éssers estimats ja desapareguts? En el cas de Google Street View, ha de donar-se la casualitat que el vehicle de la multinacional nord-americana hagi passat pel lloc adequat en el moment correcte per prendre la instantània de familiars, amics i coneguts.

Reconeguem-ho: tots hem buscatcasa nostra a Google Maps i, fins i tot, si ens hem creuat amb el cotxe de la coneguda companyia que pren les imatges rondant, hem anat a buscar-les per veure si sortim.

A Google Street View s’han vist fenòmens estranys que van des de gent disfressada, fins a gestos obscens, passant per comportaments que alguns descriurien com a íntims – i altres, simplement com ‘enganxades’ -. Però també hi ha espai per a la memòria, explica la BBC.

Tot va començar el passat 16 de juny, amb un tuit de l’usuari Fesshole en el qual confessava que consultava el servei Street View per retrocedir en el temps, a quan el seu pare encara vivia, de manera que pot ‘passejar’ virtualment amb ell.

A partir d’aquí, alguns altres tuitaires, han anat replicant per explicar les seves pròpies vivències, com en el cas d’una persona que encara és capaç de veure el cotxe del seu pare aparcat al carrer on aquest vivia.

Fins i tot un dels tuitaires va publicar, l’endemà, una imatge en la qual es podia veure al seu pare (mort l’any 2013) mirant per la finestra de casa seva.

Malgrat que la majoria dels tuits de resposta són de comprensió i compartir experiències similars, no tots van en aquesta línia i, per exemple, l’usuari arsepunk afirmava que, “tot això em sembla increïblement poc saludable”.

Google Street View és un servei de Google basat en imatges en 360 graus preses per un vehicle de la companyia que va passant per carrers i carreteres, que ens permet ‘passejar’ virtualment pels llocs. En alguns casos, també fa mapes gràficament i de manera immersiva espais d’interior o carrers per als vianants gràcies a l’ús de càmeres de mà i personal dedicat a aquest menester.

En el seu deambular per tot el món, capten a moltes persones que es converteixen en protagonistes (voluntaris o involuntaris) d’aquest entorn virtual.

