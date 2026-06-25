Golf: Portugal lidera la primera jornada de la Nations Cup

Amb una calor que ha arribat als 35º, s’ha portat a terme, aquest dijous, a l’Aravell Golf Club, la primera jornada de la Nations Cup 2026. La selecció de Portugal amb un total de 143 cops, lidera la competició. Andorra és quarta amb 153 cops. Els jugadors portuguesos José M. Franco de Sousa i Bernardo Costa han aconseguit una targeta de 71 i 72 cops, respectivament. Per darrera d’ells està la representació italiana que suma un total de 144 cops, on Eugenio Bernardi i Lapo Bisazza han aconseguit 73 i 71 cops, respectivament.
Per sobre del par es troba, el tercer classificat, Bulgària, amb un total de 146 cops. Els seus jugadors Philip Kittoff i Sam Brown han aconseguit sendes targetes de 73 cops cadascun. En quarta posició es troba Andorra amb un total de 153 cops. Per al Principat, Thomas Blazy, ha estat el millor amb 76 cops i Eduard Tor n’ha fet 77.
Classificació per equips:
1- Portugal. 71 + 72 = 143 cops.
2- Itàlia. 73 + 71 = 144 cops.
3- Bulgària. 73 + 73 = 146 cops.
4- Andorra. 76 + 77 = 153 cops.
Tots els jugadors que “sumaven” per la Nations Cup han disputat aquest dijous, el torn del matí, cosa que representa que aquest divendres ho faran, en el torn de tarda.
Classificació per jugadors:
1- Lapo Bisazza. ITA. 71 cops.
2- José M. Franco de Sousa. POR. 71 cops.
3- Bernardo Costa. POR. 72 cops.
4- Eugenio Bernardi. ITA. 73 cops.
5- Philip Kittoff. BUL. 73 cops.
6- Sam Brown. BUL. 73 cops.
7- Thomas Blazy. AND. 76 cops.
8- Eduard Tor. AND. 77 cops.