GLOBALLEIDA connecta un centenar d’emprenedors de Ponent i el Pirineu

Sessió de networking organitzada per GLOBALLEIDA (Diputació de Lleida)

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, acompanyat del tinent d’alcalde a la Paeria de Lleida, Paco Cerdà, i el director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera, han presentat aquest dimecres el nou cicle 2023 ‘Va de Networking’, organitzat per GLOBALLEIDA, l’Àrea d’Emprenedoria i Empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida a Ponent i al Pirineu. Es tracta de dues jornades en les quals han participat un centenar d’empreses i persones emprenedores.

En aquest esdeveniment, Mònica Mendoza, una referent en estratègia de vendes i planificació comercial a Espanya, ha parlat de com sobreviure com a emprenedor o empresari en els temps actuals, tenint en compte que el macroentorn és molt hostil, que hi ha moltes variables que no es controlen i que el mercat està cada vegada més saturat d’oferta.

A més, ha dinamitzat una sessió de networking en la qual els assistents han tingut 1 minut per a presentar-se a la resta d’assistents, de manera que tots s’han pogut conèixer amb l’objectiu de trobar aliances que facin enriquir el model de negoci o fins i tot captar clients. En finalitzar, han sortit voluntaris explicant amb qui podrien col·laborar.

El cicle ‘Va de networking’ té com a objectiu establir sinergies entre els nous projectes empresarials creats i empreses ja consolidades al territori generant partenariats plurisectorials. La sessió de Ponent s’ha celebrat al matí a l’Edifici CeDiCo del Parc Agrobiotech Lleida amb una setantena de participants i, a la tarda, al Pirineu, a l’Edifici Epicentre de Tremp, amb una trentena d’inscrits. Aquestes dues jornades són el resultat final de les sis trobades de networking d’àmbit bicomarcal que es van celebrar al 2022.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, en la seva intervenció, ha destacat “la importància de poder reunir empresaris de diferents sectors econòmics i connectar amb altres empreses del mateix sector o diferent, per tal de trobar possibles col·laboracions i generar confiança mútua. Una oportunitat per a conèixer altres empreses del seu entorn, aflorar noves oportunitats de negoci, generar noves idees i fer més visible la pròpia empresa”.

A més, segons Gibert, “aquestes jornades suposen també una oportunitat més de connexió, tant dels tècnics com de les empreses relacionades amb els Punts d’Atenció GLOBALLEIDA del conjunt del territori, que demostra la importància de treballar en xarxa i en col·laboració amb les diferents entitats de promoció econòmica del conjunt del territori. Així doncs, aprofito per a posar en valor que, aquest cicle formatiu de networking que s’ha celebrat aquest dimecres, és un exemple dels serveis que ofereix el Patronat a través del seu catàleg al Punts d’Atenció GLOBALLEIDA”.