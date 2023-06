L’FC Andorra començarà la pretemporada el 6 de juliol (AndorraDifusió)

El primer amistós de la pretemporada del Futbol Club Andorra serà el dissabte 22 de juliol contra el Girona, de la primera divisió espanyola. El partit es disputarà a les instal·lacions del Royal Verd Training Center de la localitat gironina de les Preses.

Tots dos equips ja es van enfrontar en un amistós l’estiu passat, amb victòria dels catalans per dos gols a zero. Els pròxims dies, el club preveu anunciar nous compromisos per a la pretemporada, que començarà el 6 de juliol.