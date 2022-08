“Giravolta titelles” i dansa contemporània, propers espectacles a la Massana

Continuen les accions culturals als espais públics de la Massana. Aquest dimecres s’instal·larà un antic carrusel d’època, que enlloc de cavallets porta teatrets autòmats. Cada compartiment és un conte diferent, en el qual els infants podran descobrir responent les endevinalles. L’espectacle, “Giravolta titetes”, anirà a càrrec de Galiot Teatre. Serà dimecres, 10 d’agost, de les 17.30 a les 19.30 h, al Prat Gran.

L’endemà serà el torn dels Dijous a la Fresca, espectacles concebuts per a tots els públics. Les artistes Rosa Mari Herrador i Emma Riba portaran el seu darrer espectacle de dansa contemporània, BRAM, un crit profund i visceral, un so d’animal, que se sent des de la terra baixa fins els cims. Serà dijous, a les 20 h, a la Plaça de les Fontetes. El cicle inclou un altre espectacle de dansa contemporània, el 25 d’agost, a càrrec de la JO Dansa.