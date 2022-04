Giorgi Dzhishkariani guanya la vuitena edició del Solo Sax Competition

Giorgi Dzhishkariani s’ha erigit com a guanyador de la vuitena edició del Solo Competition de l’Andorra Sax Fest, que ha celebrat la final aquesta tarda al Centre de Congressos. Sis finalistes s’han disputat la victòria en aquest últim dia de concurs de l’edició d’enguany i han quedat en aquest ordre: (1) Giorgi Dzhishkariani (Georgia), (2) Louis Hognon (França), (3) Alessandro Malagnino (Itàlia), (4) Dmitry Pinchuk (Rússia), (5) Francisco José Sánchez Blanco (Espanya) i (6) Rémy Desbonnet (França). La darrera edició ha comptat amb una nombrosa afluència de públic i la representació dels patrocinadors.

L’obra escollida per a aquesta edició és una nova composició que s’ha creat especialment per aquesta competició i que ha fet l’estrena aquest divendres a nivell mundial. Es tracta de “Straight Ahead” de Jean-Denis Michat. Els finalistes han estat acompanyats per l’ONCA dirigida per Àlex Sansó durant l’execució d’aquesta complexa obra que posa l’accent en les habilitats de cada músic.

Pel que fa al guanyador, Giorgi Dzhishkariani és de nacionalitat georgiana i té 21 anys. L’any passat va quedar segon al Solo Sax Competition.