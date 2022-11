Gina del Rio torna a pujar al podi, tercera als 5km de la Copa d’Itàlia d’esquí de fons

Amb tots els equips nacionals de França, Alemanya, Àustria i Itàlia a Livigno, la cita de la Copa d’Itàlia d’esquí de fons d’aquest cap de setmana ha acabat sent una competició de molt alt nivell en què els fondistes andorrans han lluitat per a estar el més endavant possible. De fet, si ahir Gina del Rio guanyava la cursa sprint, avui diumenge, a la prova de 5km, ha finalitzat també al podi, com a tercera classificada.

A la cursa júnior femenina, Gina del Rio ha tornat a demostrar el seu nivell entre les millors de la categoria. Després dels cinc quilòmetres de carrera, l’andorrana finalitzava tercera amb 15.25,2 a deu segons de la guanyadora, la italiana Nadine Laurent (15.14,7). Segona era la també transalpina Elisa Gallo, a 1,1 segon de Laurent. “Ara mateixa Nadine Laurent és una referent en categoria júnior. Ja l’any passat dominava la categoria i estar a 10 segons d’ella està molt bé”, ha explicat el tècnic Xabier del Val. A la cursa han participat 87 corredores.

Per la seva part, Carola Vila disputava la distància de 10km de categoria absoluta. L’andorrana finalitzava 28a amb 26.44,1, a 2.01,4 de la vencedora, la francesa Flora Dolci, que s’imposava amb 24.43,2. “Carola ha començat la temporada amb sensacions estranyes, li està costant trobar el ritme de cursa i avui diumenge ha estat una carrera que no ha acabat com ella hagués volgut, però esperem que poc a poc vagi agafant el ritme i vagi a millor”, ha dit Del Val, que ha destacat que, precisament, aquest cap de setmana de competició estava programat per a l’equip per a ser un tret de sortida i començar a buscar el ritme òptim.

Per últim, Quim Grioche ha estat 52è d’un total de 165 fondistes que han disputat els 10km de categoria júnior masculina. Grioche ha marcat un crono de 23.32,6, amb +1.48 del guanyador, l’alemany Elias Keck, que s’ha imposat amb 21.43,6. “Quim ha rendit bastant bé. Hi havia moltíssima gent, i si bé la posició no sembla atractiva, el temps que ha marcat està bastant bé. Una pena, a més, perquè ha començat molt fort i, de les cinc voltes que havien de fer, en l’última ha baixat un pèl i això li ha fet perdre els 10-15 segons que eren importantíssims. En tot cas les sensacions són bones i estem contents”.

La pròxima cita de l’equip andorrà serà la setmana que ve (3 i 4 de desembre), amb la Copa d’Europa de Santa Caterina Valfurva (Itàlia).