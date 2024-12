Gina del Rio, superba, guanya els 10km individuals en clàssic de la FESA Cup a Schlinig

Gina del Rio, després de vèncer als 10km individuals de la FESA Cup de Schlinig (FAE)

Després de pujar al podi el divendres a la cursa sprint, quan va ser tercera, avui dissabte, Gina del Rio, ha guanyat els 10km individuals en clàssic de la FESA Cup (Copa d’Europa) que està acollint l’estació de Schlinig (Itàlia). La fondista andorrana s’ha imposat amb un crono de 28.15,3, amb un marge de 23,6 segons sobre la segona classificada, la francesa Julie Pierrel, i 25,4 respecte a la tercera, la italiana Veronica Silvestri.

L’helvètica, Marina Kaelin, que va ser una de les seves rivals a la Copa de Suïssa de la setmana passada, ha estat quarta, i velles conegudes júniors com les italianes Nadine Laurent, Maria Gismondi o Iris de Martin Pinter, amb les quals Del Rio lluitava l’any passat de tu a tu, avui dissabte han estat 9a, 10a i 11a respectivament, a gairebé un minut.

Amb aquest resultat, l’equip ha pres la decisió de no competir demà, quan estava previst la participació de la Gina als 10km mass start, per a preparar la pròxima cita que té previst la fondista andorrana, que és la Copa del Món de Davos (Suïssa) del pròxim cap de setmana, amb un sprint en lliure dissabte i els 20km individuals en clàssic el diumenge.





Gina del Rio, fondista: “Estem molt contents amb el resultat. A l’sprint vaig ser tercera, a la quali ens va costar una mica més però per sort després vam poder assolir el primer podi, un resultat molt bo, la veritat. Avui era una pista molt dura, tècnica, però ha sortit tot molt bé, els esquís anaven ràpids, jo em trobava bastant bé i hem pogut assolir la primera posició. Donem per finalitzat el cap de setmana amb molt bones sensacions”.





Xabier del Val, responsable de l’equip de fons: “La cursa ha anat molt, molt bé, fins i tot millor del que esperàvem. Era una pista bastant dura i per tant la gestió era bastant important. Sortir molt fort era perillós i Gina ho ha fet molt bé, ho ha gestionat molt bé, ha començat al voltant de la 6ª posició però poc a poc ha anat millorant. En dos terços de la cursa ja estava primera i després ha pogut obrir més espai de cara al final. Estem molt contents de com ha esquiat, els esquís han anat molt bé amb el treball que han fet Marc Puigsubirà i Cristian Zorzi, i ella està molt satisfeta. Sortir d’aquest primer cap de setmana de FESA amb un podi i una victòria està per sobre de les expectatives que teníem”.