Gina del Rio reprèn la competició a la FESA Cup d’Oberwiesenthal

Gina del Rio, durant les qualificacions de l’sprint del Tour d’Ski a Toblach. Foto: Modica Nordic Focus

Després de l’experiència programada al Tour d’Ski, amb dos dies de competició, Gina del Rio continuarà ara a les FESA Cup (Copa d’Europa) d’Oberwiesenthal (Alemanya), on correrà dissabte i diumenge. La fondista andorrana ha estat entrenant a casa després del Tour d’Ski, per a viatjar cap a Alemanya per a competir a la Copa d’Europa. Seran dues jornades de competició, un sprint de 1,2km el dissabte en clàssic, i el diumenge 20km en clàssic i mass start.

En acabar aquestes curses, l’andorrana marxarà a Lavaze a entrenar del 6 al 15 de gener, tot i que competirà el dissabte dia 11 a Val di Fiemme, en una cursa sprint del Campionat d’Itàlia. Quan finalitzi aquesta estada, el 16 de gener viatjarà a Falcade, on Gina del Rio competirà novament en FESA Cup el divendres 17 (sprint), dissabte 18 (10km individual patinador) i diumenge 19 (15km persecució en clàssic).