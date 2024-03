Gina del Rio rep el títol de campiona d’Europa júnior

L’andorrana, Gina del Rio, campiona d’Europa júnior al més alt del podi (FAE)

Avui diumenge ha tingut lloc a Dobbiaco el lliurament de premis de final de temporada de la Copa d’Europa FESA Cup, competició que ha guanyat Gina del Rio en categoria júnior. L’andorrana ha rebut avui el seu trofeu. Gina del Rio ha pujat al podi com a campiona de la Copa d’Europa júnior 2024.

L’andorrana, que avui no competia perquè era dia de relleus per equips, sí ha estat present a la cerimònia de premis on ha estat acompanyada al podi per la italiana Iris de Martin Pinter (845 punts), segona, i l’alemanya Charlotte Boehme (762), que ha estat tercera.

Gina del Rio ha guanyat aquesta edició de la Copa d’Europa FESA Cup amb 1.140 punts.