Gina del Rio obre els Campionats del Món d’esquí de fons a Trondheim amb la prova sprint

Gina del Rio, durant les qualificacions de l’sprint del Tour d’Ski a Toblach. Foto: Modica Nordic Focus

Comencen els Campionats del Món d’esquí de fons per als representants andorrans. La primera en obrir foc serà Gina del Rio, que debuta aquest dijous a la cursa sprint. La cita mundialista és a Trondheim (Noruega), on els Mundials s’allargaran fins el 9 de març. La primera cursa amb representació andorrana serà aquest mateix dijous, dia 27 de febrer, amb l’sprint femení en patinador en el qual correrà Gina del Rio. Les qualificacions començaran a les 10:00h, mentre que les finals estan previstes per a les 12:00h.

L’equip andorrà està format pel director Xabier del Val, l’entrenador Marc Puigsubirà, l’skiman Cristian Zorzi i el fisioterapeuta Natxo Martín. Pel que fa al fondista, Irineu Esteve, es troba amb el seu equip, el Team Aker, i treballa també per al seu debut, que serà dissabte a l’skiathlon, a partir de les 14:00.





Gina del Rio, fondista: “Debutaré a la cursa sprint a aquests Mundials i l’objectiu és intentar estar el més a prop possible de les millors, agafar experiència i gaudir”.





Calendari Campionats del Món d’esquí de fons: