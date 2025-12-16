Gina del Rio, líder de la Copa del Món U23 amb 195 punts

La Copa del Món d’esquí de fons de Davos (Suïssa) es va tancar amb una 13a i una 12a posició per a Gina del Rio. Dos top15 que, a més, van suposar que sortís de Suïssa com a nova líder de la Copa del Món en la categoria U23. L’esquiadora andorrana suma 195 punts després de les proves de la Copa del Món celebrades a Ruka, Trondheim i Davos. En segona posició es troba la noruega Milla Grosberghaugen Andreassen, que en té 136, mentre que és tercera la italiana Maria Gismondi, amb 111 punts.
El top5 el completen la italiana Iris de Martin Pinter, amb 107 punts, i la francesa Leonie Perry amb 85, mentre que 6a és la suïssa Marina Kaelin (59 punts), 7a la noruega Eva Ingebrigtsen (48), 8a la finlandesa Nora Kytaja (28), 9a la suïssa Fabienne Alder (26), i tancant el top10 la noruega Nora Christine Hansen (22).
Següent cita, el Tour d’Ski
La pròxima cita de la Copa del Món per a Gina del Rio, i també per a Irineu Esteve, serà ja el Tour d’Ski. La primera carrera del TdS serà a Toblach (Itàlia), el 28 de desembre, amb un sprint skating.
Classificació Copa del Món U23:
- Gina del Rio (AND) 195 punts
- Milla Grosberghaugen Andreassen (NOR) 136
- Maria Gismondi (ITA) 111
- Iris de Martin Pinter (ITA) 107
- Leonie Perry (FRA) 85
- Marina Kaelin (SUI) 59
- Eva Ingebrigtsen (NOR) 48
- Nora Kytaja (FIN) 28
- Fabienne Alder (SUI) 26
- Nora Christine Hansen (NOR) 22