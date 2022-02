Gina del Rio comença els Mundials júniors amb la 29a plaça als 15km patinadors

Noruega acull aquesta setmana els Campionats del Món júnior d’esquí de fons. Aquest dimarts va començar la competició a Lygna amb els 15km patinadors en dones i els 30 en homes, amb sortida en massa. Gina del Rio va ser 29a, mentre que Quim Grioche es va haver de retirar.

A la cursa femenina, Del Rio va superar l’objectiu que s’havia plantejat l’equip, que buscava que se situés “entre la 30 i la 40”, segons va explicar el tècnic Xabier del Val. Del Rio va ser 29a amb 42.46,9, a 3.23,8 de la guanyadora, l’alemanya Helen Hoffmann, que es va imposar amb 39.23,1.

Així ha analitzat el tècnic Xabier del Val la cursa de l’andorrana, de 18 anys: “Era la primera experiència per als dos a nivell Mundial, a uns Campionats del Món júnior. Gina ha fet un resultat boníssim, dins del top30. L’objectiu era estar entre la 30 i 40, així que estem molt contents. Ha tingut una mica de nervis a la sortida, però després ja s’ha situat bé, ha guanyat posicions i ja ha esquiat amb un grup durant la segona part de la carrera, i a més ha guanyat l’sprint d’aquest grup. Estem molt contents i ella també perquè és la seva primera experiència mundial i és molt jove, bastant jove respecte a la resta de competidores, i aconseguir aquest resultat està per sobre de les nostres expectatives”.

Pel que fa a la cursa de Quim Grioche, l’andorrà ha patit molt, amb una sortida “dolenta, la qual cosa pot passar en una sortida en massa”, segons Del Val, que ha explicat que s’ha trobat bastant al darrera. A les dues primeres voltes (eren sis) ha fet un gran esforç per poder situar-se en millors posicions, i ho ha aconseguit fins situar-se entre els 40, però a meitat de cursa ha començat a trobar-se malament, fins i tot amb problemes respiratoris, i a 7km de meta s’ha retirat. “No sé si els nervis, però no ha pogut alimentar-se correctament abans de la cursa, i després l’esforç ha sigut molt alt i no ha pogut aguantar”, ha explicat Del Val.

Ara la pròxima cita per als dos arribarà el divendres, amb els 5km clàssics per a Gina de Rio, i els 10km clàssics per a Grioche. Les curses començaran a les 11:00h i 13:00h, respectivament.