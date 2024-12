Gina del Rio arriba als quarts de final de l’sprint del Tour d’Ski i acaba 28a en la seva estrena

Gina del Rio i Xabier del Val, després de les qualificacions de l’sprint de Toblach, al Tour d’Ski. Foto: Vanzetta Nordic Focus

Gina del Rio ha debutat aquest dissabte al Tour d’Ski, a Toblach/Dobbiaco, amb la cursa sprint, una distància en què, en categoria sènior, l’esquiadora de fons del Principat, continua creixent com a esportista i ho demostra el fet de poder haver entrat en les finals sent el seu primer any en la màxima categoria. L’andorrana ha arribat als quarts de final i ha estat, definitivament, la 28a classificada en aquesta primera cita, de les dues que farà en aquest Tour d’Ski.

Gina del Rio assolia la classificació per a les finals gràcies al seu crono de 3.00.88 a la qualificació, que la situava 23a -entraven les 30 primeres- amb +5.52 respecte al millor temps.





“Molt satisfets” en entrar a les finals

L’andorrana es mostrava molt satisfeta en acabar les qualificacions, perquè havia aconseguit l’objectiu del dia, que era estar entre les 30 millors i seguir, així, en la seva progressió en Copa del Món: “Estem molt satisfets perquè les qualificacions sempre són difícils perquè s’ha de donar tot”.





Quarts de final

Amb tot, tocava pensar en les finals, que començaven amb uns complicats quarts de final on l’andorrana competia al heat 2, amb Helene Fosseshol (Noruega), que havia estat 6a a les qualificacions; Linn Svahn (Suècia), que era quarta; Krista Parmakoski (Finlàndia), que havia estat 11a; Nicole Monsorno (Itàlia), que havia fet el 18è temps; i Laura Gimmler (Alemanya), que acabava 27a.





6a a quarts de final

Als quarts de final, l’andorrana lluitava entre les rivals en una cursa molt ajustada entre totes, però no aconseguia obrir-se espai per a agafar una millor posició i acabava 6a, a un segon (+1.25) de la guanyadora del heat, la noruega Fossesholm, que es classificava juntament amb l’alemanya Gimmler en un sprint molt tancat entre les sis corredores.





Gina del Rio analitzava així la cursa de quarts de final: “La veritat és que estic molt orgullosa d’haver passat a les fases finals. Ha sigut una cursa bastant ajustada, amb una mica de caos, però estic molt contenta perquè em notava bé de forces. No he pogut estar al davant per una qüestió d’estratègia, de saber situar-me, però això és agafar experiència, perquè aquest és el primer any i estic molt contenta de tot el treball de l’equip, amb els esquís molt bé i ara a veure com van la següent cursa”.

Del Rio sap que aquesta temporada és per a créixer i seguir sumant, i en això està focalitzada: “Està clar que això és un creixement, és el primer any en la categoria absoluta i s’ha d’anar agafar experiència, cosa que es nota molt, sobretot als sprinta i amb les situacions on hi ha molta gent, perquè t’has de saber col·locar i, a mi, encara em falta una mica. És qüestió d’aprenentatge i intentar millorar”.





Per la seva part, Xabier del Val, responsable de l’equip nacional, feia la seva valoració de la cursa de Del Rio: “Estem molt satisfets per acabar la qualificació en el lloc 23, la qual cosa l’ha permès disputar els quarts de final. Aquest fet ja és molt positiu ja que en Copa del Món és bastant difícil classificar-se entre les 30 i, això, avui, és un pas endavant. Després, en quarts de final ha estat una cursa estratègica. En temps ha estat molt bé, perquè ha fet un temps molt bo. Però, hi ha hagut problemes de posicionament, de tàctica, coses que poden arribar a passar esquiant en grup, que et tanquen una mica i aquestes coses, però tot i que els quarts de final no és el desitjat, en general el dia és molt positiu per a la Gina pel fet d’haver passat a aquests quarts de final”.





Diumenge, dia per a “agafar experiència”

Aquest diumenge, Gina del Rio correrà els 15km mass start. “Primera ‘distance’ en Copa del Món, així que hem d’intentar sortir bé, a tope i fer-ho el millor possible, continuar agafant experiència i aprenent”, segons ha manifestat Xabier del Val.





CALENDARI TOUR DE SKI 2024

Toblach

Dissabte 28: Sprint en lliure (12:00h qualis / 14:30h finals)

Diumenge 29: 15km mass start en clàssic (12.30h dones / 14:45 homes)

/ 14:45 homes) Dimarts 31: 20km individuals en lliure (11:30h homes )

) Dimecres 1: 15km persecució en clàssic (10:30h homes)





Val di Fiemme