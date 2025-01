Gina del Rio, 6a a l’sprint en clàssic de la FESA Cup d’Oberwiesenthal

L’esquiadora andorrana de fons, Gina del Rio (Vanzetta Nordic Focus)

Aquest dissabte, l’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, ha tornat a la competició i ho ha fet a la cursa sènior i en clàssic de l’sprint de la FESA Cup d’Oberwiesenthal, a Alemanya. L’andorrana ha estat 6a a la final, després de caure a la sortida i lluitar per a recuperar posicions. A les qualificacions prèvies, l’andorrana ha aconseguit classificar-se per a les rondes finals amb el 9è temps (3.06,69, a 6.53 del millor registre). Als quarts de final, Del Rio ha aconseguit el bitllet per a les semifinals en vèncer la seva sèrie amb més d’un segon sobre la segona, mentre que en semifinals també ha assolit la classificació per a la final en ser tercera a menys d’un segon de la guanyadora.

A la final, l’andorrana ha competit contra l’alemanya Verena Veit, que ha estat la guanyadora, la també alemanya Theresa Fuerstenberg, que ha estat segona, la polonesa Monika Skinder (3a), la txeca Barbora Antosova (4a) i la italiana Iris de Martin Pinter (5a). Del Rio ha estat 6a en no poder remuntar posicions després de caure a la sortida de la final. Al final, el seu crono ha estat de 4.10,47, sense opció de lluitar pel podi, en arribar un minut després per culpa de la caiguda.

Amb tot, el resultat és positiu per a l’equip perquè l’andorrana ha tornat a estar en una final sprint, i a més en clàssic, en la categoria sènior de la Copa d’Europa. Així ho explicava el responsable de la secció de fons, Xabier del Val: “La carrera ha anat bastant bé, amb una quali en què ha estat 9a fent-ho bastant bé. En quarts i semis s’ha trobat molt bé físicament, tot i que tècnicament tenim alguna cosa per millorar. Després ha estat una llàstima que a la final s’ha caigut a la sortida. Però, ens quedem amb què és un top6 en sènior i en clàssic, i això està molt bé. Ha estat un dia positiu i ja pensem en demà”.

Diumenge, Gina del Rio torna doncs a córrer, i ho farà als 20km mass start en clàssic d’aquesta FESA Cup a Oberwiesenthal.