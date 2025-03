Gina del Rio, 25a als 10km individuals en clàssic dels Mundials

Gina del Rio, als 10km en clàssic del Mundial. Foto: Modica Nordic Focus

Els Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) han acabat per a Gina del Rio de la millor manera, amb una 25a posició als 10km individuals en clàssic. L’andorrana ha finalitzat 25a amb un crono de 33.06,4, a 2.46,6 de la guanyadora, la sueca Ebba Andersson, que s’ha imposat amb 30.19,8. A 1,3 segons ha acabat la noruega Therese Johaug, mentre que el podi la tancat, tercera, la també sueca Frida Karlsson, a 12,1 segons de la seva compatriota.

Del Rio anava marcant pràcticament els millors cronos de les corredores que havien sortit al davant d’ella, que portava el dorsal 17. Després, al pas de les favorites, en el km 3,2 feia el 22è temps amb 42 segons perduts, per arribar al equador -km 5- amb +1.25 en la 28a posició.

A la segona volta al circuit, feia el pas pel km 7 sent 26a amb +2.06, per a arribar finalment a meta 25a amb el +2.46,6 i les bones sensacions que li deixava un top25 a la cursa de clàssic dels Mundials.





Gina del Rio, fondista: “He tingut molt bones sensacions, tècnicament m’he sentit còmode amb els esquís. De forma, he pogut fer en progressió, perquè era una cursa llarga i les sensacions han sigut bones.

“Estic molt contenta tot i que ha sigut una cursa dura. És la meva primera interval race a nivell de Copa del Món i fer la 25 un dia com avui, que ha nevat, que ha deixat de nevar, estic molt contenta. Per a mi significa molt, crec que hem fet un bon treball, encara hi ha feina a fer, però estic molt contenta de fer un top30”.





Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “La Gina afrontava la cursa d’altra manera, en l’skiathlon en la part de clàssic va patir una mica i avui l’objectiu era esquiar bé, sense fixar-nos massa en el resultat, sinó agafar confiança, i penso que això ho ha aconseguit. Ha esquiat molt bé, ha gestionat bé la cursa i per a ser els seus primers Mundials estem molt contents”.

“Crec que Gina ha tingut una temporada molt bona, amb resultats en quasi cada mes, i sobretot en distància, aquesta cursa confirma que va en progressió. Avui es demostra que amb paciència i treball la progressió va cap amunt”.

“Avui ens ha canviat tot, per la nit ha canviat, al matí estava tot diferent, des de zero, i tot l’equip, Marc (Puigsubirà) i Cristian (Zorzi), tot l’equip, ha fet un molt bon treball. Hi ha dies pitjors i millors, avui els esquís no estaven gens malament i s’ha de felicitar l’equip per tota la feina feta”.