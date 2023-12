Gili afirma que el Govern va “gairebé suplicar” entrar en el projecte de pisos a preu assequible i deixa clar que “no tot s’hi val”

Rosa Gili, al centre de la imatge en una nova jornada de campanya volent impulsar l’habitatge (candidatura)

La cap de llista de CONSENS per Escaldes-Engordany, Rosa Gili, s’ha mostrat sorpresa amb les propostes sobre habitatge que inclou “la candidatura adversària” que concorre a la parròquia en aquestes eleccions comunals. En aquest sentit, Gili ha assegurat que “el projecte de pisos a preu assequible de l’avinguda del Pessebre s’ha fet des del Comú, i Govern no ha fet res més que firmar per a pagar una part”.

Gili ha afegit que “va ser gairebé una súplica el fet de voler plasmar la seva signatura” i participar en el projecte just abans de les eleccions generals. D’aquí que Gili assenyali que “no tot s’hi val” quan Govern manifesta que ens han hagut de rescatar.

Alhora, la candidata de CONSENS ha assenyalat que “nosaltres tenim mesures més realistes i que aporten molt més” en matèria d’habitatge. Així, Gili ha puntualitzat que a través de la revisió del POUP obligarem que una part dels pisos de nova construcció tinguin dimensions més reduïdes per a oferir-los a preu assequible i rebaixarem l’impost sobre la construcció sempre que es contemplin pisos de lloguer a preu assequible. Finalment, Gili ha afirmat que ”volem fer d’intermediaris amb les entitats bancàries perquè la gent entri dins el mercat d’habitatge de compra i això es pot fer a través d’avals comunals i lloguers amb opció a compra”.

Per la seva banda, el candidat David Pérez ha parlat d’altres propostes, com ara, incentivar que la cessió urbanística obligatòria en sòl consolidat es pugui satisfer amb unitats immobiliàries en les noves construccions i realitzar un estudi de valors del lloguer tenint en compte la localització de l’immoble i la seva antiguitat.

Finalment, Pérez ha assegurat que els candidats de CONSENS “participarem en la manifestació sobre l’habitatge d’aquest vespre per a donar el nostre suport a la ciutadania”.