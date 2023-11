Gide presentarà el primer trimestre de 2024 l’estudi d’impacte encomanat per AE

Les membres del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, Carine Montaner i Marc Monteagudo (Consell General)

El gabinet Gide de Brussel·les ha estat seleccionat pel grup parlamentari Andorra Endavant (AE) per a dur a terme l’estudi d’impacte de l’Acord d’associació amb la UE, tenint en compte les particularitats d’Andorra. El gabinet de prestigi, Gide, presentarà les seves conclusions de l’estudi durant el primer trimestre del 2024 en un acte formal obert a la ciutadania organitzat pel grup parlamentari Andorra Endavant. Es farà, en paral·lel, una difusió de l’acte al canal YouTube de la formació. Durant aquest acte els ciutadans podran formular preguntes.

Cal destacar que Gide ja va realitzar un estudi d’impacte per a Mònaco per 130.000 euros, un estudi que va jugar un paper important en la suspensió de les negociacions amb la Unió Europea.

L’objectiu principal d’aquest estudi d’impacte de l’Acord d’associació entre Andorra i la UE és comprendre les implicacions globals de l’Acord, tant en l’àmbit econòmic, polític, com social. “És essencial que els responsables polítics disposin d’informació precisa, fiable i completa per a prendre decisions ben fonamentades”, assenyalen des d’AE.

D’aquesta manera, Andorra Endavant vol assegurar-se “que no hi hagi cap sorpresa desagradable després de la signatura del futur Acord amb la Unió Europea prevista i desitjada pel Govern d’Andorra”.

La Principat, com a petit país fràgil, no pot permetre’s sofrir les conseqüències no previstes de l’aplicació de directives europees que podrien posar en gran dificultat la seva estabilitat i economia. Per dur a terme aquest estudi, Andorra Endavant ha negociat i signat un pressupost a la baixa, amb un màxim de 50.000 euros, i un termini de tres mesos com a màxim per lliurar els resultats tenint en compte l’acceleració del ritme de les negociacions entre Andorra i la UE.

AE indica que, “atès que els principals grups parlamentaris no veien la necessitat de realitzar aquest estudi en complement de l’estudi de l’AR+I que es faria a posteriori de la rubrica de l’Acord en base de les negociacions ja tancades , el grup parlamentari ha decidit finançar l’estudi amb la seva pròpia assignació parlamentària i prioritzar aquesta acció en el marc del seu pressupost parlamentari de 2024″.

La formació liderada per Carine Montaner manifesta que “aquesta iniciativa demostra clarament el compromís d’Andorra Endavant envers els ciutadans i la seva preocupació per a protegir els seus interessos. Malgrat les reticències inicials dels altres grups parlamentaris, Andorra Endavant està decidit a obtenir una visió completa i detallada de l’impacte de l’Acord d’associació”. Cal destacar, segons AE, que aquest estudi no qüestiona la voluntat d’Andorra de mantenir bones relacions amb la Unió Europea, sinó la necessitat d’identificar i anticipar les possibles conseqüències d’un Acord per al Principat.

En resum, Andorra Endavant, mitjançant aquest estudi d’impacte, finançat amb la seva pròpia assignació parlamentària, “demostra el seu compromís envers els seus ciutadans i la seva determinació de compartir informació basada en fets i responsabilitat. L’objectiu és prevenir qualsevol impacte negatiu en l’economia, la estabilitat política i social del Principat. Com a petit país fràgil, Andorra no pot permetre’s prendre riscos irresponsables amb un futur Acord d’associació amb la Unió Europea”, apunten des d’AE.