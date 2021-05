Gestió Emocional

La gestió de les emocions és una cosa veritablement important. Fins a tal punt que l’anomenada “intel·ligència emocional” és estudiada per la medicina actual. La gestió de les emocions no vol dir que hàgim de convertir-nos en robots sense sentiments. No vol dir que no puguem plorar, o enfadar-nos.

Amb la gestió de les emocions em refereixo al fet que siguin aquestes positives o sobretot si són negatives que les entenguem. Sentir-nos desassossegats, o tristos és part de la nostra humanitat. Però si aquestes sensacions ens desborden o no podem amb elles és el moment de tenir un diàleg interior. De, per part nostra, analitzar l’arrel de tal desassossec per a minimitzar el seu impacte en nosaltres.

Moltes de les vegades ens envaeix la por pel que ha de succeir i moltes vegades no succeeix res. O si succeeix, no és tan dolent com pensàvem. Hem d’aprendre a controlar la nostra ment i a parlar amb nosaltres mateixos. Saber on neixen els nostres temors o les nostres ansietats, conèixer-les i ser capaços de gestionar-les. És molt més important del que creiem tant per a la nostra salut mental com física.

Si sol no pots que no t’importi anar a un psicòleg. No tot en la vida hem d’afrontar-ho sols. Perquè la intel·ligència emocional és un dels descobriments més interessants de l’actualitat.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.