Gerard Remolins valora tornar a recórrer a la justícia pel cas de les memòries arqueològiques

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per Gerard Remolins sobre l’afer de les memòries arqueològiques i l’obligatorietat d’elaborar-les i disposar-ne per a consulta.

Remolins valora si torna a recórrer la sentència ja que continua pensant que no s’ha fet una bona interpretació de la Llei de Patrimoni Cultural que deixa palesa la necessitat de fer les memòries de les intervencions arqueològiques, si bé el Tribunal considera que Govern no té l’obligació d’elaborar les intervencions que són dirigides per l’Administració.

Es posa en evidència que de les disset peticions d’informació que inicialment fa l’arqueòleg i que són objecte de la demanda només se’n tenen poques a disposició, tot i que una vegada més el Tribunal determina que els processos són els correctes i que s’avenen a llei.