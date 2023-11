Gerard de la Casa, un pas més cap al podi final del CCM – Turismes

Gerard de la Casa pilotant el seu Ford Fiesta WRX (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va continuar pujant al podi de la categoria Turismes, en aquesta ocasió a la 50a Pujada a Sant Feliu de Codines, penúltima prova del Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM). El pilot de Gedith Center va haver de cedir davant la potència dels Porsche de Jordi Gaig i Joan Salvans, pujant al tercer esglaó del podi, classificació que permet avançar cap al subcampionat català de la categoria.

L’escuderia Vall del Tenes modifica la part final del recorregut. Seguretat abans que res

Els membres de l’Escuderia Vall del Tenes – Sant Feliu de Codines van prendre la sempre difícil decisió de fer un canvi en un recorregut que fa molts anys que és l’escenari natural de la prova. Van endarrerir la línia d’arribada uns 300 metres perquè els pilots tinguessin més espai per a reduir la velocitat abans de l’arribada a la rotonda que accedeix a la localitat que dona nom a la prova.

El motiu no era altre que millorar la seguretat de la prova en la seva zona final. A Gerard de la Casa, la solució li va semblar encertada: “Sens dubte, si hi havia qualsevol imprevist es podia arribar a la rotonda molt ràpid i, això, era un risc per a tothom”. Com sempre en aquests casos, hi ha veus que transmeten el seu desacord, amb més o menys educació. El que és una realitat és que la seguretat a qualsevol esport de risc és un factor prioritari.

També és una variació, però en aquest cas respecte a proves precedents, el programa horari de la cita de Sant Feliu de Codines, que només preveu quatre pujades (dues d’entrenament i dues de carrera), de les cinc que habitualment es disputen en pujades precedents. Cal tenir en compte que les hores de llum solar a la tardor disminueixen i, per tant, pràcticament, no hi ha temps material de mantenir les cinc pujades.





Gerard de la Casa, disposat a mantenir la lluita fins al final per a estar entre els millors

El pilot de Gedith Center estava satisfet per la resposta del Fiesta, encara que els Porsche se li segueixen escapant: “El cotxe funciona de manera impecable, però segons en quins traçats seguir el ritme dels Porsche és impossible. De tota manera seguirem en la lluita, per darrere també se’ns acosten molt. No sé del cert com està el campionat, però l’objectiu és estar com més amunt millor. Darrer capítol del 2023 a Ullastrell. Veurem què passa”.

Amb la disputa de la Pujada Santa Maria de Villalba – Ullastrell, també coneguda com Pujada “El Suru”, el dissabte, dia 2 de desembre, es donarà per finalitzat el Campionat de Catalunya de Muntanya 2023.