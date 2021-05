Gerard de la Casa tindrà més prestacions per a lluitar en el Campionat d’Espanya de Muntanya 2021

Gerard de la Casa podrà disposar, des del cap de setmana (dies 15 i 16), del Ford Festa ST, mecànica amb la qual intentarà lluitar pel triomf en els calendaris de la present temporada. En concret el Campionat d’Espanya i Catalunya de Muntanya d’automobilisme.

La nova mecànica, preparada i assistida en carrera per Baporo Motorsport, li donarà les prestacions necessàries per a lluitar en igualtat de condicions, en tots dos certàmens, amb els rivals que, fins ara, havien demostrat tenir un ritme pràcticament impossible de seguir pel pilot andorrà.

Després d’un curt brífing per a saber perquè serveixen tots els botons que porta el Ford en el seu interior així com adequar a la mesura corresponent el backet i els cinturons de seguretat de l’habitacle, el pilot de Gedith Center va anar per feina i va iniciar les proves del seu nou vehicle.

Una vegada completats els primers quilòmetres, aquestes eren les seves paraules: “No hi ha cap dubte que tot és molt diferent del Subaru. Des de la posició de conducció, a donar gas o frenar la resposta del cotxe no té res en comú amb l’anterior mecànica. El període d’adaptació serà imprescindible encara que intentarem que sigui el més curt possible. A partir del cap de setmana i fins a finals de juliol, l’agenda és molt densa. De moment puc dir, que les primeres sensacions són molt positives”.

En la continuació el pilot andorrà va provar algunes de les diferents possibilitats que li ofereix el Ford per a ampliar les prestacions: “Començar a agafar confiança amb el Ford i conèixer les seves reaccions en diverses situacions era l’objectiu d’aquest matí i estic molt satisfet de les proves realitzades, hem aconseguit l’objectiu”. Destacar que en la jornada d’avui el cronòmetre ha estat el gran absent, segons de la Casa: “Això arribarà dissabte que ve (dia 15) en què començarem la disputa del Fito. Ara mateix sóc optimista, estic convençut que podem aconseguir un bon resultat”.

Com bé comenta el pilot andorrà, el cap de setmana (dies 15 i 16) l’atenció dels aficionats a les pujades en costa se centrarà en la localitat d’Arriondas (Astúries), centre neuràlgic de la 49 Subida Internacional al Fito, segona prova del Campionat d’Europa i inicial del Campionat d’Espanya de l’especialitat (CEM).

Els membres de l’Escuderia SIF Motor han preparat per a l’ocasió el recorregut habitual de 5,350 km, en la carretera AS-260 que uneix les localitats d’Arriondas i Colunga. Quant a la climatologia, Hi haurà pluja? A Astúries tot és possible.