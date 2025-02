Gerard de la Casa, segon a la XX Pujada Sant Bartomeu

Gerard de la Casa volant sobre l’asfalt (FotoEsport)

La temporada 2025 per al pilot andorrà, Gerard de la Casa, va començar el passat cap de setmana amb la participació en la XX Pujada en Costa a Sant Bartomeu del Grau, una cursa que, aquest any, ha recuperat l’Escuderia Lluçanès després que l’última edició disputada va ser el 1992 i, en la qual, Gerard de la Casa, va participar amb un BMW M3.

Per a aquesta estrena de temporada, Gerard de la Casa va prendre la sortida amb el veterà i robust Seat Ibiza KtiCar-Baporo Motorsport, ja que l’habitual Ford Fiesta amb el qual està competint aquestes darreres temporades, es troba a les instal·lacions de Baporo Motorsport en el procés de completa revisió després de dues campanyes intenses a les curses de muntanya als campionats de Catalunya i d’Espanya.

El recorregut de la prova osonenca per a aquesta reestrena va tenir una longitud de 7.369 metres amb poques diferències respecte al traçat de fa més de trenta anys. L’amplada de la carretera i la rapidesa del traçat va fer que les mitjanes de velocitat fossin bastant altes, tot i que l’organització va col·locar dues xicanes per a reduir la velocitat en alguns punts.

En aquest sentit, de la Casa va aconseguir una velocitat mitjana de 116 quilòmetres en la segona pujada de cursa, la qual cosa li va permetre pujar al segon esglaó del podi de la classe 4 de turismes. Les dues pujades cronometrades es van disputar amb la pista en condicions de sec, mentre que les dues sessions d’entrenaments, sobretot la primera, es van celebrar encara amb la carretera mullada, després de les pluges del dia anterior.

La XX Pujada a Sant Bartomeu del Grau, aquest any no ha estat puntuable per a cap campionat, i la celebració d’aquesta edició ha servit per a la validació per part de la federació per a poder-la incloure en el calendari del campionat català de cara al 2026.





Classificació absoluta XX Pujada Sant Bartomeu del Grau

Cl. Pilot Vehicle 1a pujada 2a pujada Temps 1 Xavier Pons Skoda Fabia 3:12.040 3:11.438 3:11.438 2 Joan Salvans Porsche 997 GT3 3:15.744 3:11.976 3:11.976 3 Jordi Gaig Porsche 911 GT3 3:19.121 3:12.232 3:12.232





Classificació Turismes classe 4