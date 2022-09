Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) té el títol espanyol (categoria 1) més a prop

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va complir el seu objectiu a Totana (Múrcia) i va acabar la penúltima cita del Campionat d’Espanya de Muntanya (Categoria 1) en la segona posició, per darrere de l’inassolible Audi RS 5 DTM pilotat pel pilot asturià José Antonio López-Fombona.

Amb aquest resultat, Gerard de la Casa, es manté com a líder de la Categoria 1 del CEM 2022. A Eivissa, últim meeting del calendari, el pilot de Gedith Center, per a ser campió, en té prou amb repetir el mateix resultat que a Totana (Murcia).

La Pujada al Santuari de la Santa una de les més ràpides del CEM

L’Automòbil Club de Totana, organitzador de la pujada, va celebrar una nova edició de la seva prova (la 36a) sense modificar un àpex del traçat de l’anterior edició. La sortida en el PK 3,2 (Urbanització La Tolla) i arribada en el PK 7,0 (Rotonda del Santuari de la Santa) de la carretera RM-502-MU, van ser les fites que van marcar els 3,8 km amb una pendent mitjana del 5% i un desnivell de 300 metres.

Malgrat que les previsions no feien presagiar res de bo per als presents a la Regió de Múrcia. La climatologia va acompanyar als equips i aficionats tant al parc d’assistència del Recinte Firal de Totana com al llarg del recorregut de la pujada fins gairebé el final. La pluja va aparèixer abans de l’inici de l’última mànega oficial.

El programa horari tenia previstes pel dissabte (dia 24) una pujada d’entrenaments lliures (només per a prioritaris RFEDA), dues pujades d’entrenaments oficials i una de carrera i, pel diumenge (dia 25), una d’entrenament i dues de carrera, que es van disputar seguint l’horari preestablert.

Categoria 1 (Turismes): A Totana els problemes el van respectar

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va fer dues excel·lents pujades en les primeres mànegues vàlides per a la carrera i es va assegurar la segona posició de la seva categoria a la Santa 2022, sens dubte era l’objectiu, així ho comentava: “Abans de disputar la pujada de Totana necessitàvem dos segons llocs per a aconseguir el títol espanyol de Muntanya en la categoria Turismes. Competir amb l’Audi de Fombona, ara mateix és impossible, amb el que ens hem centrat a assegurar la segona plaça. Hem assolit l’objectiu i ara ens queda repetir la jugada a Eivissa, a mitjans d’Octubre, per a aconseguir el títol”.

Amb el treball fet, Gerard de la Casa no es va poder deslliurar d’un “esglai” final: “Ha estat en la tercera pujada vàlida per a la carrera, moments abans va començar a ploure. Malgrat tot hem decidit sortir, però aquesta última pujada no ha durat massa. Un problema en l’admissió m’ha obligat a parar abans d’arribar a la meta.”

Classificació Categoria 1: 1. José A. López-Fombona (Audi RS 5 TDM) 3’24”436, 2. Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) a 7”746, 3. Alberto Rodríguez (Ford Fiesta) a 25”046, 4. Francisco M. Jiménez (Mitsubishi Lancer Evo X) a 26”341, 5. Simón Gómez (Skoda Fabia R5) a 27”367.

La 37a Pujada Illa d’Eivissa, que es disputarà els dies 14, 15 i 16 d’Octubre, posarà el punt final al Campionat d’Espanya de Muntanya 2022.