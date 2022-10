Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) campió d’Espanya de Muntanya (Turismes)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) amb la segona posició aconseguida en la 37 Pujada a l’Illa d’Eivissa, va decantar al seu favor el duel que tenia amb el pilot asturià José A. López Fombona i es va proclamar campió d’Espanya de Muntanya (Turismes) de la present temporada.

El pilot de Gedith Center va fer el desplaçament a Eivissa amb gairebé tots els números per a aconseguir el títol. No obstant això, el “gairebé” a punt va estar de jugar-li una mala passada durant la jornada del dissabte (dia 15). Problemes mecànics en la primera pujada d’entrenaments li van impedir disputar la següent mànega i, en la primera de carrera, es va quedar a pocs metres de la sortida.

Amb aquest panorama va arribar al diumenge (dia 16) amb tot per fer, en conseqüència, sense opció al mínim error. En les dues últimes de carrera un De la Casa molt conservador va complir l’expedient i va aconseguir un títol que feia unes temporades que se li escapava.

La Pujada a l’illa d’Eivissa 2022, organitzada per l’Automòbil Club d’Eivissa i Formentera, es va disputar entre els punts quilomètrics 6,400 i 2,400 de la carretera PM-811. En total 4 km, amb un desnivell de 311 metres i un pendent mitjà del 4,90%.

El programa horari tenia previstes, per al dissabte (dia 15), una pujada d’entrenaments lliures (només per a prioritaris RFEDA), dues pujades d’entrenaments oficials i una de carrera. El diumenge (dia 16) es va tancar el CEM 2022 amb una pujada d’entrenament i dues de carrera al traçat eivissenc.

Categoria 1 (Turismes): A Eivissa, “Després de la tempesta va venir la calma”

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va veure com només començar, la planificació que havia fet per a l’últim meeting del CEM 2022, ja no era vàlida: “Teníem marge, és a dir, amb la tercera posició en teníem prou, sempre que guanyés Fombona, però les coses es van complicar quan en la primera d’entrenaments vam tenir problemes. En la continuació, vam treballar per a solucionar el contratemps, però tots els intents no van tenir la resposta desitjada. Semblava que volíem donar-li emoció al tema fins a l’últim moment”.

La situació va millorar el diumenge: “Havíem de completar les dues pujades de carrera i ho vam aconseguir, aquesta vegada en lloc de mirar els cronos dels rivals que teníem per davant, vam estar alerta amb els que venien per darrere, per si de cas. Necessitàvem una tercera plaça perquè estava clar, que Fombona guanyaria”.

Classificació Categoria 1: 1. José A. López-Fombona (Audi RS 5 TDM) 4’20”768, 2. Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) a 27”581, 3. Gustavo Castro (Porsche 911 GT3) a 25”046, 4.Xavier de la Vega (Seat León Supercopa) a 26”341, 5. Antonio Noguera (Porsche Carrera RS) a 27”367.