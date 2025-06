Gerard de la Casa aconsegueix una impecable victòria a la Pujada a Arinsal

Gerard de la Casa a la Pujada Arinsal (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta – Baporo Motorsport), va ser el gran vencedor de la categoria turismes a la Pujada a Arinsal, tercera prova del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM) celebrada aquest cap de setmana a Andorra. La Pujada a Arinsal va suposar l’estrena del Campionat d’Andorra de pujades en costa, sent la primera de les quatre competicions programades per l’Automòbil Club d’Andorra, entitat promotora d’aquest certamen. A més, també, va ser puntuable pel campionat francès de 2a divisió, la qual cosa va fer que la llista de participants en la prova fos molt nombrosa.

Gerard de la Casa sortia a la prova com a líder del certamen estatal, després de les dues primeres competicions disputades a Estepona i El Fito. El pilot andorrà va fer tota una demostració de què a la prova andorrana poques opcions volia donar als seus rivals. Va marcar un ritme molt alt des de la primera pujada sense donar cap opció a la competència.



Les dues primeres sessions d’entrenaments i la primera pujada de competició es va dur a terme el dissabte. En aquesta cursa inicial, Gerard de la Casa va fer córrer el seu Ford Fiesta a una mitjana de 98 km/h per a aturar el cronòmetre en un espectacular temps de 2.17,777 per a completar els 3,75 km del recorregut, deixant al gran seu rival, José A. López Fombona a quasi 10 segons. Per al pilot andorrà “va anar molt bé i la potència del motor ens va permetre fer quasi els registres de les barquetes, sobretot gràcies a l’acceleració en sortir dels revolts més tancats on la tracció a les quatre rodes és un factor molt important”.



El diumenge, Gerard de la Casa va mantenir el mateix ritme i en les dues pujades de competició va tornar a ser el més ràpid i, a més de dominar la categoria de turismes, els seus temps van estar molt a prop dels prototips de la classe 2 i 3, la qual cosa li va valer obtenir la quarta posició absoluta de la competició. La victòria a la prova andorrana ha servit a Gerard de la Casa per a reafirmar el lideratge al Campionat d’Espanya de muntanya, després d’haver-se disputat tres curses i quan en queden tres més per celebrar.





Classificació final categoria turismes 7a Pujada Arinsal. Campionat d’Espanya

Cl. Pilot Vehicle 1a cursa 2a cursa 3a cursa Total 1 Gerard de la Casa Ford Fiesta 2:17.777 2:18.815 2:19.163 4:36.592 2 José A. L-Fombona Porsche 911 GT3 2:27.169 2:25.382 2:27.120 4:52.502 3 Ismael Arquero Golf GTI TCR 2:30.945 2:27.907 2:49.830 4:58.852





Classificació provisional Campionat d’Espanya 2025 categoria turismes