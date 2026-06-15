Gerard Alís encapçalarà la candidatura del Partit Socialdemòcrata a les properes eleccions generals

El Partit Socialdemòcrata (PS) anuncia que Gerard Alís serà el candidat a cap de Govern i encapçalarà la candidatura de la formació a les properes eleccions generals, després d’haver estat l’única candidatura presentada en temps i forma en el procés de primàries iniciat el passat 1 de juny, i que ha finalitzat aquest dilluns amb l’acceptació de la candidatura per part del comitè directiu, després d’obtenir els avals necessaris per part de la militància. Amb aquesta designació, «el Partit Socialdemòcrata fa una aposta decidida per a combinar lideratges amb la continuïtat d’un projecte polític sòlid, construït al llarg dels anys sobre els valors de la justícia social, la igualtat d’oportunitats i el servei al país».
Els socialdemòcrates presenten així «una candidatura preparada per a oferir una alternativa solvent als principals reptes que té Andorra i per a liderar una nova etapa amb responsabilitat, experiència i visió de futur», afirmen.
Gerard Alís compta amb una àmplia trajectòria política i professional. Ha estat primer secretari del Partit Socialdemòcrata (2019-2023), conseller general (2015-2019) i representant d’Andorra davant del GRECO del Consell d’Europa en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció. La seva experiència institucional i el seu compromís amb els valors socialdemòcrates el converteixen en «la persona idònia per a liderar el projecte electoral del Partit Socialdemòcrata», assenyalen des de la formació.
Al mateix temps, el president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha decidit no optar a ser el candidat a cap de Govern en aquest procés electoral, però continuarà formant part del projecte polític «amb la voluntat de revalidar la confiança de la ciutadania i continuar representant-la al Consell General».
Amb aquesta decisió, «el Partit Socialdemòcrata referma el seu convenciment que els projectes polítics més sòlids són aquells que saben preparar els relleus, sumar experiència i nous lideratges i treballar en equip al servei de la ciutadania», asseguren.
El PS afronta aquesta etapa «amb l’objectiu de continuar defensant una Andorra més justa, amb oportunitats per a tothom, capaç de combinar el progrés econòmic amb la cohesió social i de donar resposta als principals reptes del país, especialment en matèria d’habitatge, poder adquisitiu i igualtat d’oportunitats».