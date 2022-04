Geòrgia Pont, nova presidenta d’Unicef Andorra

L’Assemblea General del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef, realitzada el 16 de març, va nomenar a Geòrgia Pont nova presidenta de l’entitat. Geòrgia Pont és membre d’Unicef Andorra des del 2014, i vicepresidenta des del 2018. Ha estat funcionària al Consell d’Europa, és traductora-intèrpret, té un màster en relacions internacionals, certificada en la lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, compliment normatiu; i a dia d’avui treballa en el sector financer.

Porta una llarga trajectòria de voluntariat, essent durant els seus estudis a Bèlgica professora d’alfabetització d’adults, membre actiu de l’associació les “Restos du Coeur” a França, i voluntària en diverses etapes de la seva vida en orfenats a l’Índia (Food for Life Uttar Pradesh i Divine Children a Thrivandrum). Les seves profundes conviccions sobre la defensa i salvaguarda dels infants i les seves famílies l’han acompanyat des dels seus primers viatges.

En paraules de la nova presidenta “vull posar al servei d’UNICEF la meva experiència internacional i professional, amb qui comparteixo la missió de garantir i protegir els drets dels infants i joves. La lluita és sempre la mateixa, però els anys passen i les audiències a sensibilitzar canvien, els mitjans per recaptar fons evolucionen i el panorama mediàtic s’actualitza constantment. La innovació serà un punt clau d’aquesta nova etapa que inicio avui. Els reptes són immensos, però estic compromesa a continuar donant suport als nostres grans temes de defensa: emergències humanitàries, infants víctimes de conflictes, salut materna infantil i salut mental, protecció contra la violència cap als infants i els efectes nocius del canvi climàtic en les seves vides, etc… M’agradaria tornar a col·locar a la persona, al centre de la nostra acció, la seva història de vida, la seva realitat, i així donar una dimensió diferent i més propera. No podrem ajudar a tothom, però podem participar activament en millorar alguns aspectes de la vida dels col·lectius més vulnerables (infants, joves i dones). Sens dubte, els anys acompanyant a la Laura Àlvarez en la seva tasca com a presidenta, m’han ajudat a reafirmar-me que la neutralitat davant la vulneració dels drets dels infants mai pot ser una opció.”

Geòrgia Pont substitueix a la Laura Àlvarez que cedeix el seu càrrec de presidenta, però que continuarà sent membre de la junta directiva. La presidenta sortint marxa satisfeta d’haver complert els objectius que es va marcar a l’inici del seu mandat: rejovenir l’entitat i enfortir les relacions amb les institucions andorranes a través dels projectes educació i de sensibilització. En aquesta nova etapa, a la Geòrgia Pont l’acompanyaran Míriam Moreno, Marianela Vila i Joan Micó en les vicepresidències, Christiane Pablo en la tresoreria i Laura Álvarez, Anna Sala, Clara Fité, i Rosa Castellón en les vocalies. S’acomiada de la junta, després de més de vint-i-cinc anys a Unicef Andorra, Cinta Pallé, a la qual se li agraeix tota la seva dedicació i compromís.