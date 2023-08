Gent gran: Comencen les obres a la cuina de l’hostal Calones

La gent gran dinant temporalment a la Casa Pairal de la plaça del Poble (Comú d’Andorra la Vella)

Els usuaris de l’hostal Calones s’han traslladat temporalment fins a la Casa Pairal per a poder fer els àpats cada dia. La causa és que s’han començat les obres a la cuina del Calones, per tal de poder realitzar el menjar, el qual, serà servit directament pel personal del Comú d’Andorra la Vella. Per tant, s’ha d’adaptar l’espai per a poder oferir aquest nou servei, que fins ara estava externalitzat.

Així, des d’aquesta setmana, i fins que finalitzin les obres, els usuaris van cada dia a dinar a la Casa Pairal de la plaça del Poble. Les obres de reforma de la cuina del Calones es van adjudicar per un import de 172.000 euros i han d’estar finalitzades a mitjans de novembre. Actualment, la xifra de persones que fan servir aquest servei d’àpats per a la gent gran és de seixanta, que es distribueixen en dos torns. En aquest sentit, el servei està pràcticament complet.

Durant els mesos en què es trasllada el menjador a la Casa Pairal s’oferirà un únic torn, ja que l’espai permet encabir la totalitat dels comensals. D’aquesta manera, no es limitarà les hores d’ús de la Casa Pairal, que ha de tancar entre dos quarts d’una i les tres del migdia, mentre es donin els dinars.