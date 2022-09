Gel, oli, aigua micel·lar… Com usar bé tots els tipus de desmaquillants

La teoria la tenim clara: la neteja facial és el pas imprescindible per a lluir un cutis bonic. I, això, inclou desmaquillar-se bé, clar. Però a l’hora de passar a la pràctica, i amb tantes opcions diferents al nostre abast, és normal que sorgeixin els dubtes del seu ús. No et perdis aquesta guia sobre com usar els desmaquillants en funció de la seva textura i algunes propostes perquè trobis el que més et convingui.

L’ús correcte per a cada textura

L’experta en tractament de Yves Rocher, Begoña Gómez, ens dona les claus perquè apliquis bé el teu desmaquillant, sigui com sigui.

– Gel: aplicar sempre sobre el rostre humit. Estendre una gota de la grandària d’un cigró, fer un massatge delicat (sense fregar) i després aclarir. En general, convé evitar el contacte amb els ulls.

– Oli: dues gotes són suficients i ha d’aplicar-se sobre el rostre sec, els ulls i els llavis. Cal fer un massatge suau i en acabat, aclarir. En cas de tenir la pell molt seca, pot retirar-se l’excés del producte amb un disc de cotó.

– Crema i llet: en aquest cas, la quantitat de producte ha de ser la d’una avellana. Ha d’estendre’s sobre el rostre sec, els ulls i els llavis. Cal retirar el producte amb un disc de cotó. I no, no s’aclareix amb aigua.

– Escuma: cal estendre-la sempre sobre el rostre humit. Fer un massatge delicat i després aclarir amb aigua. La dosi perfecta és la de la grandària d’una anou, i convé evitar el contacte amb els ulls.

– Aigua micel·lar: s’ha d’aplicar sobre el rostre, els ulls i el coll, en sec, amb ajuda d’un disc de cotó, i mai amb les mans. No cal fregar, sinó donar petits tocs, les micel·les s’encarreguen d’atrapar la brutícia. Tampoc cal aclarir amb aigua.

– Tovalloletes: tampoc cal utilitzar-les sobre la pell humida. N’hi ha prou amb lliscar-les pel rostre, sense fer massa pressió, ni fregar, per a eliminar el maquillatge i la brutícia. No requereixen aclarit i cal anar amb compte de tancar acuradament l’envàs després d’usar-les.

Per bellezactiva.com