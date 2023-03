Gaudeix d’una mirada descansada i lleugera amb aquestes cures per a prevenir o reduir les bosses dels ulls

Una noia que té cura de les seves “bosses dels ulls” (Pexels)

La pell que tenim just sota els ulls és més fina, sensible i absorbent, per la qual cosa és propensa a inflamar-se, apareixent les anomenades ‘bosses dels ulls’. Alguns dels factors que propicien la seva aparició són: la retenció de líquids, la pèrdua d’elasticitat i l’acumulació de greix, sigui amb motiu de l’edat o fins i tot per factors genètics o d’estil de vida.

Al matí és quan aquesta inflamació és més pronunciada, perquè la retenció de líquids s’accentua en estar en posició horitzontal mentre dormim. I, encara que una vegada que apareixen resulta molt difícil eliminar-les per complet, sí que podem prevenir-les i millorar molt el seu aspecte amb les cures i tractaments adequats.





10 consells pràctics per a dir adeu a les bosses dels ulls

1. A l’hora de dormir, utilitza un coixí o dos perquè el teu cap quedi més alt que el cos, així aconseguiràs que el líquid s’acumuli menys en el contorn.

2. Dormir almenys 7 hores diàries també t’ajudarà a reduir la inflor.

3. Segueix una dieta equilibrada que inclogui aliments rics en antioxidants: fruites com les maduixes, els nabius i el kiwi; verdures com el bròcoli i les pastanagues; nous, te verd, etc.

4. Redueix el consum de sal i d’aliments processats, ja que propicien la retenció de líquids.

5. Pel mateix motiu, hauries d’evitar el consum d’alcohol, especialment durant la nit, i el tabac.

6. Al matí, renta’t la cara amb aigua molt freda per a reduir les bosses dels ulls.

7. També és molt adequat l’exercici a primera hora per a accelerar l’eliminació de líquids, també en el rostre. Pot ser fer una passejada matutina.

8. Tria productes de cura específics per al contorn i amb propietats descongestives. Aplica’ls amb el dit anul·lar, donant petits tocs des de fora cap a l’interior, per a evitar la retenció de líquids i toxines.

9. Si vols dissimular les bosses dels ulls amb maquillatge, utilitza una base d’un to similar al teu i un to una mica més fosc per a la zona de les bosses, ja que ajudarà a reduir òpticament el volum.

10. Evita els acabats brillants i iridescents, tant en les ombres com en les pols per a segellar el maquillatge.





Per bellezactiva.com