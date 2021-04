Gallardo respon a Unidas Podemos defensant la feina d’Andorra per homologar-se en l’àmbit fiscal

Després que fa un parell de mesos Unidas Podemos, soci del PSOE al govern espanyol, plantegés la proposta que Andorra fos considerada altre cop un paradís fiscal, i que ara Pablo Iglesias, dirigent de la formació i candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, hagi convidat a marxar cap al Principat tot aquell que no vulgui pagar impostos a Espanya, el ministre de Presidència, Economia i Empresa li ha respost.

Després que ja ho fes el cap de Govern, Jordi Gallardo ha defensat en una carta oberta en un dels principals diaris espanyols que Andorra ha fet la feina per homologar-se en l’àmbit fiscal i que recórrer de manera periòdica a clixés com aquest no és admissible. “Es parla des dels estereotips i des d’un cert desconeixement”.

Amb tot, ha assenyalat que aquesta carta “explica els esforços que hem fet com a país”, tot afegint que “respon a un diàleg sincer i obert, sense cap tipus d’animadversió”.