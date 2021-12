Gallardo presenta la candidatura d’Andorra a Reserva de la Biosfera per la UNESCO als cònsols

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, –juntament amb el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i la coordinadora de la xarxa mundial de reserves de Biosfera Iberoamericanes i del Carib, Maria Rosa Cárdenas– ha presentat als cònsols del país la candidatura ‘Andorra, Reserva de la Biosfera’ per la UNESCO.

Gallardo ha explicat que la trobada amb els Comuns d’aquest divendres forma part d’una sèrie de reunions informatives amb els diferents col·lectius econòmics, socials, culturals i de protecció del territori del país, que configuren el procés participatiu d’‘Andorra, Reserva de la Biosfera’. En la reunió d’avui també ha participat la coordinadora de la xarxa mundial de reserves de Biosfera Iberoamericanes i del Carib, Maria Rosa Cárdenas, i l’exsecretari del programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB) engegat per la UNESCO, Miguel Clüsener-Godt.

“Ha estat una reunió que ha servit per compartir oportunitats, explicar el procés de la candidatura i per tenir un intercanvi directe entre els responsables comunals i els experts de la UNESCO que han posat en relleu les potencialitats de la candidatura”, ha afirmat el ministre. Els experts presents a la trobada, ha emfatitzat Gallardo, han ressaltat que “aconseguir tenir un exemple d’un país que pogués fer aquest pas (ser reserva de la biosfera) seria, als ulls de la UNESCO, un missatge internacional molt potent”.

En declaracions als mitjans de comunicació, Jordi Gallardo ha recordat que aquest projecte permetria a Andorra esdevenir el primer país considerat de manera íntegra reserva de la biosfera. “Crec que la societat ens demana un pas decidit cap a un model de país més sostenible, que alhora estigui acompanyat d’un creixement econòmic”, ha assenyalat el titular de Presidència, Economia i Empresa, que ha subratllat que “el Govern està en aquesta línia”.

L’experta de la UNESCO destaca que Andorra té un “potencial enorme” per esdevenir el primer país Reserva de la Biosfera

Per la seva part Maria Rosa Cárdenas ha destacat “el potencial enorme” d’Andorra per esdevenir reserva de la biosfera i ha afirmat que “aquest país ho té tot”. “És un país que, a més, ja té una legislació i està treballant en pro del desenvolupament sostenible: es dona suport als acords internacionals, es dona suport a l’Agenda 2030, als ODS, i la veritat, és que aquesta nominació seria una corona al treball que s’està duent a terme”, ha clos.

El programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB) engegat per la UNESCO el 1971, que inclouria la totalitat del territori nacional dins de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera, té per finalitat la conservació de la biodiversitat, restaurar i millorar els serveis dels ecosistemes i fomentar l’ús sostenible dels recursos naturals; contribuir a construir societats i economies sostenibles, així com fomentar els assentaments humans pròspers en harmonia amb la natura.

D’aquesta manera, el programa s’alinea amb la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides amb reptes científics, mediambientals i socials en diversos ecosistemes, des de regions muntanyoses a entorns marins o costers i insulars. La finalitat última és promoure visions innovadores al desenvolupament econòmic que siguin socialment i cultural apropiades, així com mediambientalment sostenibles.