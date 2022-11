Gallardo: “Més freqüències, recorreguts complementaris, més vehicles i inspeccions al transport públic”

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha comparegut per a exposar les accions dutes a terme, així com noves accions previstes per a pal·liar les incidències detectades en el transport públic provocades per l’augment d’usuaris a causa de la gratuïtat del servei i l’arribada dels treballadors de la temporada d’hivern, entra altres factors.

Jordi Gallardo ha explicat que el departament de Transports ha detectat que el nombre de vehicles assignats a cada línia per a garantir el servei està, ocasionalment, per sota de les necessitats reals. Hores d’ara s’està en procés d’obertura d’expedient a fi d’esbrinar les causes de l’incompliment de les empreses concessionàries.

Pel que fa a la freqüència i els trajectes, el Govern ha implementat una sèrie d’accions per a donar resposta a l’increment de la demanda de passatgers. D’aquesta manera, el dilluns passat ja es van augmentar tres freqüències de l’L4 (la línia que va al Pas de la Casa) tant d’anada com de tornada. També s’ha reincorporat la Línia 3, que va d’Andorra la Vella fins a Soldeu, reforçant així l’L4 i l’L2, que fins al dilluns farà 17 viatges d’anada i 17 de tornada i que a partir de dilluns viatjarà amb una freqüència de cada 30 minuts (afegint tres viatges d’anada i tres de tornada).

Una altra de les dificultats detectades ha estat la manifestada per les companyies concessionàries de mancança de conductors. Hores d’ara ja han anunciat la contractació amb caràcter temporal (temporada d’hivern), de conductors degudament acreditats i en possessió dels corresponents permisos de conduir a fi de pal·liar aquesta situació.

En aquest sentit, i per tal de pal·liar la manca de conductors, el Govern està valorant modificar alguns dels requisits per a l’obtenció del permís D de conducció d’autobusos per a agilitar la incorporació de nous xofers al mercat. Gallardo també ha afegit que les companyies podran importar vehicles temporalment per a fer front a l’actual moment de forta demanda en els termes que permet la llei.

El ministre Jordi Gallardo ha exposat que s’han implementat controls sistemàtics per part de 3 inspectors, amb capacitat sancionadora i reconeguts per llei com a Agents de l’Autoritat, per a detectar possibles anomalies que afectin als usuaris en els trajectes dins dels vehicles. A més, es contractaran tres persones més per a realitzar tasques de control, de manera anònima, sobre horaris, qualitat del servei, aforaments o l’atenció als usuaris per part dels conductors.

Paral·lelament a totes aquestes accions, Gallardo ha explicat que s’ha encarregat una auditoria externa, per tal de valorar si les companyies estan degudament dimensionades en mitjans humans i vehicles per a donar resposta a l’increment de la demanda derivada de la posada en marxa de la gratuïtat i de les fluctuacions diàries i estacionals pròpies del país i per a identificar més concretament quines són les accions necessàries que cal implementar per a donar un millor servei.

D’altra banda, també ha afegit que les queixes dels usuaris sobre el transport públic arribaran directament al Departament de Transports, ja que s’ha incorporat el formulari de queixes a www.transports.ad, en un lloc visible, per tal de disposar de dades fiables i immediates sobre volum i les causes de les queixes i poder actuar amb més celeritat. Finalment, el ministre també ha anunciat la implementació d’una prova pilot, amb pantalles informatives en sis parades per a informar del temps d’espera.