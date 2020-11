Gallardo justifica que les targetes de visita d’Antoni Garcia són per acreditar-se com tots els assessors

El titular d’Economia i Empresa ha justificat que les targetes es donen a tots els assessors per acreditar-se com a interlocutors i ha assegurat que Garcia no té assignat cap espai al ministeri.

En aquest sentit, el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Joaquim Miró,ha qüestionat que “no creuen que el fet que aquest senyor disposi d’aquestes targetes és fer una mica de competència deslleial als competidors que també fan això i no les tenen”.

Per la seva part, Jordi Gallardo ha remarcat que “el senyor Garcia està contractat i rep una remuneració per aquest tipus d’intervenció”, però ha assenyalat que “de la inversió que es pugui materialitzar el senyor Garcia no obté cap benefici”.

Respecte a aquesta qüestió, Gallardo creu que “hi ha temes més importants que preocupen més a la societat en aquests moments”.