Gallardo i Martínez Benazet destaquen el paper de la innovació per fer front a la pandèmia de la COVID-19

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han participat aquest dimarts en la Reunió extraordinària d’alt nivell de ciència, tecnologia i innovació contra la crisi del coronavirus. Durant la trobada, que ha organitzat la Secretaria Pro Tempore (SPT) d’Andorra de la Conferència Iberoamericana i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), tant Gallardo com Martínez Benazet han destacat el paper de la innovació a l’hora de gestionar la pandèmia de la COVID-19 a Andorra, així com la rellevància de la cooperació en l’espai iberoamericà.

La reunió, que s’emmarca en els actes de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern, s’ha celebrat de manera telemàtica i ha comptat amb la presència de ministres i altes autoritats dels 22 països que formen part de la Conferència Iberoamericana.

El titular de Salut s’ha referit al cribratge poblacional que s’ha dut a terme a davant el coronavirus SARS-CoV-2 en 59 stoplabs distribuïts arreu del país. Joan Martínez Benazet ha recordat que el test d’anticossos es va realitzar a un total de 70.468 persones, el que representa un 90,8% de la població del país que inclou residents al Principat, temporers i transfronterers. El ministre ha remarcat que aquesta “ha estat una mesura estratègica” per a la gestió de la pandèmia i que, a més, “es pot reproduir en altres territoris”.

Per la seva part, Gallardo ha destacat que l’emergència sanitària mundial ha posat en relleu la importància d’una acció política coordinada “més enllà dels territoris nacionals” que “és del tot necessària per fer front als reptes comuns als quals ens enfrontem com a regió”. “En aquest context, la ciència, la tecnologia i la innovació juguen un paper essencial”, ha afegit, i ha reconegut en els tres elements una eina que s’ha posat al servei de la salut contra el coronavirus.

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, i el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, també han participat en la reunió d’aquest dimarts. Ambdós secretaris han compartit experiències amb els seus homòlegs i han debatut al voltant de les polítiques d’innovació aplicades a la situació global actual.