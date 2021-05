Gallardo dona positiu per Covid-19

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha donat positiu per Covid-19, segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha assegurat que l’estat de salut del titular d’Economia i Empresa és bo. És un dels 23 nous casos detectats en les darreres hores.

Des de l’esclat de la pandèmia, ara fa un any, hi ha hagut un total de 13.470 casos (+23) i s’han registrat 13.104 altes (+34). El total de defuncions fins a la data és de 127.

Actualment hi ha 239 casos actius (-11): 4 persones (-2) resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 4 a l’UCI (+1) –2 d’elles requereixen ventilació mecànica–. D’aquesta manera, estan hospitalitzades 8 persones per infecció de coronavirus SARS-CoV-2. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap ingressat.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha confirmat que la taxa de reproducció del coronavirus SARS-CoV-2 segueix sent inferior a 1 –aquest dimecres se situa en 0,82–. Conseqüentment, el nombre de casos diaris també s’estabilitza a la baixa, així com la pressió hospitalària.

En aquest sentit, el titular de Salut també ha destacat l’augment constant del nombre de població que ja està vacunada, com a mínim, amb una dosi contra el coronavirus: “fins a la data ja s’han administrat 31.703 vaccins i més del 40% de les persones que poden rebre la vacuna ja ho han fet”. Justament, Gallardo s’havia vacunat fa uns dies, per la qual cosa Martínez Benazet ha aprofitat per recordar a la població que, malgrat estar vacunat, cal seguir vigilant i no relaxar les relacions socials fins, com a mínim al cap de tres setmanes d’haver rebut la primera dosis, que és quan s’adquireix un nivell d’immunització suficient.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha precisat que 32 aules estan sota vigilància activa –10 en total i 11 en parcial– i 11 en vigilància passiva.