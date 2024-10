Galetes de carabassa per a aquestes dates

Galetes de carabassa (Getty images)

Per a aquestes dates no només agafen protagonisme les disfresses aterridores. Aquests dies també destaquen per la seva àmplia varietat gastronòmica: els panellets, els moniatos, la carabassa i, per exemple també les castanyes, són productes típics d’aquest període de la tardor. Tot seguit, una recepta de galetes de carabassa que farà les delícies de la família i amics.

Ingredients:

1/2 tassa de carabassa bullida i trinxada (assegurar-se de treure l’excés d’aigua)

1/2 tassa de mantega a temperatura ambient

1/2 tassa de sucre blanc

1/2 tassa de sucre de canya

1 ou

1 culleradeta d’extracte de vainilla

2 1/2 tasses de farina (millor si és especial per a postres)

1 culleradeta de canyella en pols

1/2 culleradeta de pols de clau

1/2 culleradeta de gingebre en pols

1/4 culleradeta de sal

1/2 culleradeta de bicarbonat de sodi





Instruccions:

En un bol gran, batre la mantega, el sucre granulat i el sucre de canya fins que la mescla estigui suau i cremosa. Afegir l’ou i l’extracte de vainilla a la mescla i continuar integrant fins que estigui tot ben barrejat.

En un bol separat, fer una mescla amb la farina, la canyella, el clau, el gingebre, la sal i el bicarbonat de sodi. Afegir la carabassa trinxada a la barreja de mantega i sucre. Mesclar bé.

A poc a poc, barrejar ambdues masses, només el temps suficient per a integrar bé els ingredients.

Fer una bola amb la massa i embolicar-la amb paper film. Refrigerar la massa durant almenys una hora.

Preescalfar el forn a 180 °C i cobrir una safata per a forn amb paper pergamí.

Treure la massa de la nevera i, en una superfície lleugerament enfarinada, estirar-la amb un corró fins que tingui el gruix suficient.

Utilitzar motlles per a tallar les galetes en formes típiques de Halloween com bruixes, carabasses, gats, escombres, ratpenats, calaveres, etc.

Col·locar les galetes tallades a la safata per a forn preparada i fornejar-les uns deu o dotze minuts o fins que estiguin lleugerament daurades.

Deixar refredar les galetes a la safata durant uns minuts abans de traslladar-les a una reixeta per a refredar completament.

Un cop les galetes estiguin completament fredes, poden decorar-se amb glacé reial, xocolata fosa, fondant o altres decoracions.