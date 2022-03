Galabert assumeix temporalment la direcció del departament d’Estadística

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, s’encarregarà d’assumir temporalment la direcció del departament d’Estadística després que el Govern hagi destituït el fins ara director, Joan Soler, arran de les queixes d’alguns dels treballadors. El ministre portaveu, Eric Jover, ha confirmat aquest dimecres que després d’impulsar una enquesta entre el personal de Funció Pública es mostra “una problemàtica real”, per la qual cosa el ministre Gallardo “l’ha cessat per protegir l’equip de treball“.

Jover ha advocat per la prudència a l’hora d’abordar la problemàtica donat que “la informació que tenim és preliminar i no podem donar massa detalls”. El que està clar, ha dit, és que “hi ha hagut un procés de queixa per part de persones del departament” respecte de les relacions amb el director, i també “hi ha elements que fan sospitar que les queixes estan fonamentades”, per la qual cosa “el ministre ha decidit treure’l” tenint en compte que es tracta “d’un càrrec discrecional” i amb l’objectiu “de protegir el personal que s’ha decidit a emprendre aquesta mesura”.

Ara per ara, per tant, el Govern es manté a l’espera de recopilar tota la informació dels fets, mirar si s’ha d’imposar alguna mena de sanció com obrir un expedient administratiu, i veure si l’afer pot tenir més conseqüències quan es disposi “d’informació més ferma”. Amb el nomenament temporal de Galabert, la voluntat del Govern és garantir el bon funcionament del departament.