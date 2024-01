Gabriel segueix treballant per a deixar enrere la lesió

Bartumeu Gabriel en un entrenament (FAE)

Ahir divendres es va disputar, a Kronplatz, Itàlia, un últim gegant, en aquest cas corresponent als Nacionals d’Haití, on estava present Bartumeu Gabriel. L’andorrà continua amb el seu treball de retorn a la competició. Si dijous competia per primer cop després de la lesió al polze, ahir divendres tenia una nova prova en què no ha acabat la segona mànega.

Gabriel va sortir a continuar creixent i agafant confiança i a la primera mànega es va situar amb el 37è temps a 4.13 del millor registre. A la segona mànega, però, no va poder completar la baixada tot i que al primer sector estava millorant registres en marcar el 35è crono. Després, però, no va poder continuar.

Bartumeu Gabriel, esquiador: “En general he tingut molt bones sensacions d’esquí. En competició sortia amb dorsals bastant alts, i amb neu molt compacta, però no dura i tenia molts forats, i era complicat ser competitiu. Tot i així, amb errors que he anat cometent a les curses no estava tan lluny del top30, així que restant aquests errors podia haver entrat. A nivell tècnic, molt content en general, ha estat una bona tornada sobre els esquís”.